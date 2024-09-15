تصريح أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بمناسبة اليوم العالمي للقانون 2024

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- Orient Planet Group) 12 سبتمبر 2024 - يعتبر اليوم العالمي للقانون مناسبة سنوية تسلط الضوء على أهمية القانون باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مجتمع يسوده النظام والعدل والإنصاف، وتُصَان في كنفه الحقوق. ويمثل هذا اليوم فرصةً لتعزيز الوعي القانوني للمجتمعات، والتعريف بأهمية احترام القانون كمقياس رئيسي لنهضة الدول، ومحرك أساسي للتطور والازدهار.
وتمثل سيادة القانون عنصراً حيوياً في بناء مجتمعاتٍ أكثر عدلاً واستقراراً، وتعزيز رفاهية الأفراد، وتوفير بيئة مُثلى لمزاولة الأنشطة ضمن مُختلف القطاعات.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة مثالاً يُحتذى به عالمياً في إرساء ثقافة احترام القانون، وتتسم المنظومة القانونية الوطنية باستباقيتها ومرونتها وشموليتها، لتسهم في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة مثلى للحياة والعمل والاستثمار، وحاضنة للمبدعين والمبتكرين.
وبهذه المناسبة، نتوجه في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بالتحية والتقدير للمشرعين وكوادر القانون حول العالم، ونخص بالذكر القانونيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، معربين عن فخرنا بمكتسبات وإنجازات المنظومة القانونية في وطنٍ ينعم فيه أبناؤه والمقيمون على أراضيه بالأمان والاستقرار تحت مظلة القانون.
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