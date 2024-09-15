(MENAFN
- Al Madar Communications) إمارة الشارقة، سبتمبر 2024
وقعت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة بمقرها، مذكرتي تعاون مع المجلس البلدي لمدينتي كلباء والذيد يتم بموجبها تقديم خدمات إلكترونية للاستعلام عن البيانات العقارية، وذلك ضمن إستراتيجية التحول الرقمي في إمارة الشارقة، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المتعاملين بالقطاع العقاري في المدينتين.
وقع المذكرة سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، وسعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي، رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، وسعادة الدكتور محمد عبدالله بن هويدن الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، بحضور سعادة عبد العزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وعدد من المسؤولين.
وتأتي هذه المذكرة في إطار السماح لمجلس بلدي مدينتي كلباء والذيد الاطلاع والاستعلام عن البيانات العقارية للأشخاص المستعلم عنهم من قبلهما، وذلك عن طريق الخدمة الإلكترونية (Web Service) ، حيث سيتمكن العملاء في المدينتين من استخراج شهادة الإفادة عن الأملاك من مبنى المجلس البلدي في كل منهما مباشرة دون الحاجة إلى زيارة مبنى الدائرة في الشارقة.
كما ستقدم الدائرة شرحاً مفصلاً عن كيفية استخدام النظام للمجلس البلدي في كلا المدينتين الذين يخول كل منهما من يراه مناسباً من المسؤولين والموظفين لديه، وإعطاؤه صلاحية تقديم طلبات الاستعلام إلكترونياً عن الأملاك، بعد إخطار الدائرة بأسماء الأشخاص المخولين.
وقال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي: "إن توقيع هذه الاتفاقية مع مجلس بلديتي كلباء والذيد يأتي ضمن جهودنا المستمرة لتسهيل الإجراءات على كافة المتعاملين بالقطاع العقاري في مختلف مدن ومناطق الإمارة، ويأتي أيضاً ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الدائرة وتسعى لتطبيقها بما يحقق التكامل الرقمي بين كافة الجهات العاملة في السوق العقاري، حيث وقعنا سابقاً اتفاقيات مماثلة، واليوم نبرم هذا التعاون مع "بلدي كلباء وبلدي الذيد" لتحقيق الربط الإلكتروني مع مختلف المدن في الإمارة الباسمة".
وأكد الشامسي على أن "مشروع الربط الإلكتروني مع مجلس بلديتي كلباء والذيد سوف يوفر منظومة أعمال متكاملة تحفز المستثمرين للاستفادة من فرص النمو الكبيرة والواعدة في السوق العقاري في المدينتين، والحصول على خدمات عقارية سهلة وسلسة وبسرعة قياسية بعيداً عن المركزية".
وأشار الشامسي إلى "أن عدد الشهادات الإلكترونية للإفادة والاستعلام عن الأملاك مع الجهات التي وقعت اتفاقيات تعاون معها بلغ 14 ألف شهادة لغاية نهاية شهر أغسطس 2024، ما يعني أن الدائرة تمكنت من خلال هذه الخدمة من اختصار الإجراء والوقت على عدد كبير من المتعاملين والمستفيدين".
وفي السياق، قال سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء : "إن هذا التعاون الوثيق مع دائرة التسجيل العقاري يأتي ضمن منظومة العمل الإلكتروني الشاملة التي تتبناها حكومة إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى زيادة وتعزيز العمل بين كافة المؤسسات والداوئر الحكومية العاملة في الإمارة الباسمة، وتبادل الخبرات فيما بينها بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة بشكل عام، ويسهل الإجراءات على العاملين بالسوق العقاري في مدينة كلباء بشكل خاص".
من جهته عبر سعادة الدكتور محمد عبدالله بن هويدن الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد عن سعادته "بتوقيع هذه الاتفاقية مع عقاري الشارقة". وثمن "الدور الكبير الذي تقوم به في خدمة القطاع العقاري في الإمارة" مؤكدا أن "هذه الاتفاقية ستسرع من إنجاز المعاملات على كافة العاملين بالقطاع العقاري في مدينة الذيد والمنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، وهو الأمر الذي سيسهم في تطوير ونمو القطاع العقاري في المنطقة بما ينعكس إيجاباً على السوق العقاري في الإمارة بشكل عام".
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