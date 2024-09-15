"تري" تطلق أول تأمين للحيوانات الأليفة في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض، المملكة العربية السعودية، 10 سبتمبر 2024: أعلنت شركة "تري" الرائـدة في مجال وكالة التأمين الرقمي في المملكة العربيـة السعوديـة بكل فخر عن إطلاق أول تأمين للحيوانات الأليفة في المملكة. وقد صمم هذا المنتج التأميني الرائد خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة لأصحاب الحيوانات الأليفة في الرياض وغيرها من المناطق. ويأتي هذا المنتج المبتكر والمرخص من قبل هيئة التأمين في إطار استراتيجية "تري" الشاملة لتوسيع قائمة خدمات التأمين الرقمي التي تقدمها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
ويقدم تأمين "تري" للحيوانات الأليفة، وهو المنتج التأميني الوحيد من نوعه في المملكة، تغطية شاملة للقطط والكلاب، إلى جانب توفير غطاء مالي لأصحاب الحيوانات الأليفة لدفع تكاليف الرعاية البيطرية والعلاج الجراحي والطبي وغيره الكثير. ويمثل هذا المنتج، الذي تم إطلاقه برعاية هيئة التأمين، علامة فارقة في إطار مهمة "تري" لسد النقص الموجود في الأسواق عبر إيجاد حلول مبتكرة تركز على تلبية احتياجات العملاء.
وبمناسبة إطلاق المنتج الجديد، قالت بريتي موندرا، عضو فريق الإدارة التنفيذية في "تري": "يشكل إطلاق تأمين الحيوانات الأليفة لحظة حاسمة في تطور قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية."
وأضافت: "وصفنا أول شركة لوكالة التأمين الرقمي في المملكة، فإننا ملتزمون بالمضي قدمًا على طريق التحول الرقمي وتقديم منتجات مبتكرة، تلبي الاحتياجات الفريدة لعملائنا. ولا تقتصر مزايا المنتج الجديد على توفير تغطية تأمينية للحيوانات الأليفة، بل إنها تعزز منظومة الدعم الشامل الموجودة حاليًا لأصحاب الحيوانات الأليفة، الأمر الذي يسهم في تحسين مستوى جودة الحياة، التي تسعى رؤية السعودية 2030 إلى تحقيقها."
من جانبه، أوضح بدر الهذال، عضو فريق الإدارة التنفيذية في "تري": "هذا المنتج المرخص من هيئة التأمين هو أكثر من مجرد تأمين عادي، بل إنه يمثل التزامًا أكيدًا بتوفير الرفاهية لحيواناتنا الأليفة وضمان راحة البال لعملائنا. ومن خلال تقديم منتج التأمين على الحيوانات الأليفة، فإننا نمضي بخطوة متقدمة إلى الأمام باتجاه تقديم حلول رقمية شاملة يسهل الوصول إليها وتلائم أسلوب الحياة العصري لعملائنا."
ويأتي إطلاق تأمين الحيوانات في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا في اقتناء الحيوانات الأليفة، وبخاصة في المراكز الحضرية مثل الرياض. وتسعى "تري" من خلال طرح منتجها الجديد إلى توفير الدعم لهذا المجتمع المتنامي عبر تزويد العملاء بحلول تأمينية موثوقة يسهل الوصول إليها، وذلك لضمان حصول الحيوانات الأليفة على الرعاية التي تحتاجها، بينما ينعم أصحابها براحة البال.
دور هيئة التأمين
تؤدي هيئة التأمين دورًا محوريًا في تمكين شركة "تري" لوكالة التأمين الرقمي من تقديم هذا المنتج المبتكر إلى الأسواق. وقد أظهرت هيئة التأمين التزامها بدعم القطاع الخاص ليتمتع بالحيوية والتنوع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال رفع القيود التنظيمية ومنح "تري" رخصة دائمة لممارسة نشاطاتها في وقت سابق من العام الجاري.
وفي هذا السياق، قالت بريتي موندرا:" نشعر بالامتنان للدعم المتواصل الذي تقدمه هيئة التأمين، وهو عنصر فعال ومؤثر على طريق رحلتنا في قيادة مستقبل التأمين الرقمي."
واختتمت بقولها:" إن التزامهم بتفعيل الابتكار والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص أمر جوهري لإحراز النجاح بالنسبة لنا."
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