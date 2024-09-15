وفاة الروائي والمفكر اللبناني إلياس خوري

توفي الروائي والناقد والمفكر اللبناني البارز إلياس خوري، الأحد، عن عمر 76 عاما، شهدت رحلة طويلة في عالم الأدب والفن.

ونعاه أدباء وكتاب وفنانون من مختلف الدول العربية، من بينهم المؤرخ اللبناني فواز طرابلسي، ورسام الكاريكاتير السوري سعد حاجو، والشاعر المصري زين العابدين فؤاد.

وكتب الباحث والمترجم اللبناني سعود المولى على صفحته في "فيسبوك": "عشية ذكرى المجزرة في صبرا وشاتيلا يترجل فتى فلسطين ولبنان وسوريا عاشق الثورة وأحلام المستضعفين وقلبه وروحه ما بين غزة وجنين".

ولد خوري في بيروت عام 1948، ودرس التاريخ في الجامعة اللبنانية، كما حصل على الدكتوراة في التاريخ الاجتماعي من باريس.

أصدر روايته الأولى "لقاء الدائرة" عام 1975، وكتب سيناريو فيلم "الجبل الصغير" عام 1977 الذي تناول الحرب الأهلية في لبنان.

ومن أبرز مؤلفاته "رحلة غاندي الصغير"، و"مملكة الغرباء"، و"يالو"، ورواية "باب الشمس" التي حولها المخرج المصري يسري نصر الله إلى فيلم سينمائي.

وشارك خوري في تحرير عدة مجلات وصحف بارزة من بينها "شؤون فلسطينية"، و"الكرمل"، و"السفير"، كما شغل منصب المدير الفني لمسرح بيروت، وكان مديرا مشاركا لمهرجان سبتمبر للفنون المعاصرة.