الإمارات للدراجات يواصل انتصاراته ويتصدر سباق ميموريال بانتاني

واصل مارك هيرشي سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية اليوم أداءه المميز أثناء التحضير لبطولة العالم في زيوريخ بفوز آخر في ميموريال بانتاني في تشيزيناتيكو بإيطاليا، حيث تمكن الدراج البالغ من العمر 26 عاماً من الانطلاق نحو مقدمة المجموعة الصغيرة.

وظل مسار الـسباق البالغ 195 كم والذي بدأ في تشيزينا تحت سيطرة فريق الإمارات منذ البداية حتى قام فيليبو بارونسيني بهجوم سريع لم يتمكن أحد من اللحاق به حتى وصل إلى الكيلومتر الأخير، إلا أن النهاية كانت سعيدة بالنسبة لهيرشي الذي انهى السباق في الصدارة.

ويمثل هذا الانتصار الفوز الخامس على التوالي للدراج هيرشي، حيث يستعد حالياً لسباق تروفيو ماتيوتي وطواف لوكسمبورج، وبذلك يرتفع إجمالي عدد انتصارات فريق الإمارات إلى 72 انتصارا في الموسم الحالي.

وقال هيرشي إن السباق كان صعباً، لكننا تمكنا من السيطرة عليه منذ البداية، حيث قام بارونشيني بهجوم مبكر، وهو ما ساعدنا كثيراً وحاولنا إبطاءه خلفنا بعد ذلك، لكنه لحق بنا في آخر 500 متر ثم انطلقت مسرعاً، وتبعت الدراجين المنطلقين، واستفدت من الرياح المعاكسة لصالحي إنه حقاً شعور رائع أن تستمر في تحقيق الفوز.

وجاءت نتائج السباق كالتالي..

1. مارك هيرشي“فريق الإمارات” 4:24:01 ساعة.

2. لورينزو ميليسي“فريق موفيستار” التوقيت نفسه.

3. فينسينزو ألبانيزي“فريق أركيا بي آند بي” التوقيت نفسه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز