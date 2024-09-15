طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم مع فرصة لسقوط أمطار



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:29 والجزر الأول عند الساعة 06:39، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:33 والمد الثاني عند الساعة 20:13 والجزر الأول عند الساعة 14:39 والجزر الثاني عند الساعة 02:33.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 29 65 25

دبي 39 28 70 25

الشارقة 39 28 70 20

عجمان 38 29 70 25

أم القيوين 38 28 70 25

رأس الخيمة 37 28 65 30

الفجيرة 35 29 80 35

العـين 42 30 50 15

ليوا 43 31 50 15

الرويس 40 31 70 25

السلع 38 27 70 25

دلـمـا 38 29 80 30

طنب الكبرى / الصغرى37 28 80 35

أبو موسى 37 28 80 35.

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