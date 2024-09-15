الشارقة للفروسية يستضيف 6 بطولات وسباقات لخيول السرعة

أعلن نادي الشارقة للفروسية والسباق، أنه سيحتضن في الموسم الجديد 2024 - 2025، ست بطولات وسباقات لخيول السرعة على مضمار "نادي الشارقة لونجين"، وذلك اعتباراً من 27 أكتوبر المقبل.

وتتضمن البطولات التي يستضيفها النادي، سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي يتزامن مع ختام موسم سباقات المضمار، وسباق كأس مجلس التعاون الخليجي، وحفل سباق بطولتي كأس سمو ولي عهد الشارقة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد اَل مكتوم "الجولة الأولى من بطولة الإمارات للسرعة"، وكأس المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وأكد سعادة سلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، أن أجندة النادي في بطولات الموسم المقبل ستكون مزدحمة بالمسابقات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن سباق كأس مجلس التعاون الخليجي لقي قبولاً كبيراً واهتماماً واسعاً، موضحاً أن فكرة السباق تدعم المربين في الدولة وتشجع نظراءهم في دول الخليج على انتاج أفضل السلالات العربية الأصيلة وأقوى خيول المضمار.

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