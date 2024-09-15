الفجيرة للفنون القتالية بطلاً لكأس الاتحاد للجودو

(MENAFN
- Al-Bayan)
أحرز فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية، لقب بطولة كأس الاتحاد للجودو لفئتي الشباب والناشئين.
واختتمت البطولة مساء أمس على صالة الاتحاد الجديدة في بني ياس، بمشاركة 180 لاعباً في افتتاح الموسم الجديد 2024 – 2025.
وحصد نادي الفجيرة للفنون القتالية 10 ميداليات في فئة الشباب بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، وجاء ناديا كلباء ثانياً، وخورفكان ثالثاً.
وعلى مستوى فئة الناشئين تصدر فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية المنافسة برصيد 11 ميدالية.
وتوج سعادة ناصر خليفة البدور، نائب رئيس اتحاد الجودو، يرافقه محمد جاسم، أمين السر العام المساعد، وعيسى بن هويدن، رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية للجودو، الفائزين في ختام المنافسات.
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