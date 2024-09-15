الفجيرة للفنون القتالية بطلاً لكأس الاتحاد للجودو

أحرز فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية، لقب بطولة كأس الاتحاد للجودو لفئتي الشباب والناشئين.

واختتمت البطولة مساء أمس على صالة الاتحاد الجديدة في بني ياس، بمشاركة 180 لاعباً في افتتاح الموسم الجديد 2024 – 2025.

وحصد نادي الفجيرة للفنون القتالية 10 ميداليات في فئة الشباب بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، وجاء ناديا كلباء ثانياً، وخورفكان ثالثاً.

وعلى مستوى فئة الناشئين تصدر فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية المنافسة برصيد 11 ميدالية.

وتوج سعادة ناصر خليفة البدور، نائب رئيس اتحاد الجودو، يرافقه محمد جاسم، أمين السر العام المساعد، وعيسى بن هويدن، رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية للجودو، الفائزين في ختام المنافسات.

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