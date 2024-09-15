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سعيد وهيثم بن صقر يتوجان أبطال الحفية للبادل تنس

9/15/2024 9:24:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء.. الفائزين في بطولة "الحفية للبادل تنس"، التي أقيمت بملاعب بادل شوت بمدينة كلباء.

وفاز الثنائي محمد المهيري وعلي أحمد بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني بلال سعيد وعبد الله ناصر، وحل خالد الكندي ومحمد العبار في المركز الثالث.

حضر الختام الشيخ صقر بن هيثم بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن هيثم بن صقر القاسمي، وسعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة راشد سعيد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء وأعضاء مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي وعدد من القيادات الرياضية.

شارك في البطولة 32 لاعباً مثلوا 16 فريقاً واتسمت المباريات بالقوة والإثارة والحماس، وجاء تنظيم البطولة ضمن خطة المجلس الشارقة الرياضي للتشجيع على نشر اللعبة.

وأشاد سعادة عيسى هلال بالنجاح الذي حققته البطولة في نسخة هذا العام، والمستويات المميزة التي ظهر بها اللاعبون في كل الفرق خلال مراحل البطولة، مؤكداً أن ذلك دليل على إرتقاء المستويات من نسخة إلى أخرى ويحقق الأهداف في نشر اللعبة على أوسع نطاق واستقطاب أكبر عدد من اللاعبين.

وتقدم سعادة عيسى هلال بالشكر للشيخ سعيد بن صقر والشيخ هيثم بن صقر على الاهتمام الدائم بالبطولة في كل نسخة مما يوفر أكبر عوامل النجاح لها دائماً.

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