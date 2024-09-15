محمد شطا هل هو أول صاحب دكتوراه في دول الخليج؟

إذا كان عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين (توفي عام 1973م) هو أول من نال شهادة الدكتوراه على مستوى العالم العربي (حصل عليها في عام 1914 من الجامعة الأهلية المصرية عن أطروحة متعلقة بتاريخ الشاعر أبوالعلاء المعري، دون أن يمر بدرجتي الليسانس والماجستير)، وإنْ كان قد ابتعث بعد ذلك إلى مونبيلييه بفرنسا لمتابعة تخصصه، والاستفادة من علوم العصر ومعارفها، فيا ترى من هو صاحب الدكتوراه الأولى على مستوى دول الخليج وشبه الجزيرة العربية؟

هذا السؤال طرحه أستاذنا المؤرخ والأديب الأريب محمد بن عبدالرزاق القشعمي في مقالة له بصحيفة ((عكاظ)) السعودية (26-2-2009)، مقراً بوجود إجابات مختلفة ومتباينة، فهناك من يقول إنه الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن علي بن عثمان الخويطر( المولود في عنيزة عام 1918م، والمتوفى عام 2014 عن عمر ناهز 96 عاماً). والدكتور الخويطر، كما تشير سيرته الذاتية المنشورة، درس الابتدائية والمتوسطة في مدارس عنيزة، ثم انتقل إلى مكة المكرمة لدراسة المرحلة الثانوية في المعهد العلمي السعودي هناك.

بعدها ذهب إلى القاهرة، حيث حصل على ليسانس الآداب من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 1950م، ثم سافر إلى بريطانيا، حيث أكمل دراسته العليا، ونال درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة لندن في عام 1960م عن أطروحة حول سيرة الملك الظاهر بيبرس.

ولهذا قيل إنه أول سعودي ينال الدكتوراه من بريطانيا، وتدرج الخويطر؛ بعد عودته من رحلته التعليمية في مناصب ومسؤوليات كثيرة خلال عهود الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، رحمهم الله جميعاً، مثل: أستاذ التاريخ بجامعة الملك سعود بالرياض، الأمين العام للجامعة، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، رئيس الجامعة، رئيس ديوان المراقبة العامة، وزير الشؤون الاجتماعية، وزير المالية، وزير الصحة، وزير العمل، وزير المعارف، وزير التعليم العالي، وزير الزراعة، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء؛ لكنه ليس أول سعودي ينال الدكتوراه على الإطلاق.

أول سعودي

هناك من يقول إن محمد الرشيد، نجل رشيد باشا الناصر آل ليلى (توفي عام 1943) قنصل السعودية العام في دمشق، هو أول سعودي وخليجي حصل على إجازة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة لوزان السويسرية في عام 1940م على نفقة الملك عبدالعزيز آل سعود عن أطروحة بعنوان ((تاريخ العرب الدبلوماسي))، كما أن هناك البعض الآخر، الذي يشير إلى عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالله بن عبدالرحمن البسام هو صاحب أول شهادة دكتوراه، قائلين إن الأخير، وهو من عائلة البسام النجدية القصيمية المعروفة، يستحق اللقب دون غيره، ذلك أن الرجل المولود في قضاء الزبير بمحافظة البصرة عام 1915 ابن لأسرته المهاجرة إلى العراق، أنهى في الزبير والبصرة مراحل تعليمه الابتدائية والمتوسطة والثانوية قبل أن يلتحق بجامعة برمنجهام البريطانية في عام 1938 ويتخرج فيها سنة 1941 حاملاً درجة البكالوريوس في علم النفس والتربية، ثم ليواصل تعليمه في الجامعة نفسها، ويجتاز المرحلة الأولى للماجستير سنة 1942 قبل أن ينال الماجستير من جامعة لندن عام 1946، ثم الدكتوراه في علم النفس من الجامعة الأخيرة عام 1948، علماً بأن الرجل تقلب في العديد من المناصب قبل وبعد نيله لشهادة الدكتوراه ومنها: مزاولته التدريس بدار المعلمين العالية الابتدائية في بغداد في الفترة ما بين عامي 1943 و1946، وتوليه منصب الأستاذ المساعد ثم منصب الأستاذ بدار المعلمين العالية في الفترة ما بين عامي 1950 و1955، وتعيينه معاوناً للمدير العام للمعارف العراقية خلال الأعوام من 1955 إلى 1958، وتوليه منصب أستاذ بكلية التربية بجامعة بغداد سنة 1958، قبل أن يناط به مسؤولية عمادة الكلية الأخيرة عام 1964.

مناصب مختلفة

وما بين هذا وذلك مثل عبدالعزيز البسام العراق لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) بدرجة سفير في الفترة ما بين عامي 1965 و1971، كما كان مستشاراً فنياً في وزارة التربية والتعليم العراقية بدرجة وكيل وزارة من عام 1971 إلى عام 1977، وكان عضواً عاملاً في المجمع العلمي العراقي في الأعوام من 1963 إلى 1996، وعضواً مراسلاً في مجمع اللغة العربية بدمشق، وعضواً مؤازراً في مجمع اللغة العربية الأردني منذ عام 1980، وعضواً وزميلاً في الجمعية البريطانية لعلم النفس منذ عام 1946. ومما قيل: إن الدكتور عبدالعزيز استقبل في منزله ببغداد الأستاذ عبدالرحمن المعمر، والشيخ عثمان الصالح الموفدين من قبل الملك فهد بن عبدالعزيز حينما كان جلالته وزيراً للمعارف في الخمسينيات، لدعوته للعودة إلى أرض آبائه وأجداده هو وأشقائه للإمساك بمناصب تعليمية قيادية.

أكاديمي متميز

وعبدالعزيز البسام- طبقاً لما كتبه عنه كل من الأستاذ حميد مجيد هدو (في موسوعة أعلام العرب)، والأستاذ حميد المطبعي (في موسوعة علماء وأعلام العراق)، والدكتور إبراهيم خليل العلاف الأستاذ بجامعة الموصل- ((كانت فلسفته تقوم على أهمية المساهمة في خلق جيل متوازن بين نفسه ومجتمعه))، و((كان رحمه الله أستاذاً فذاً وأكاديمياً متميزاً وإنساناً لطيفاً نبيلاً متواضعاً.. يحظى باحترام زملائه وطلبته)).

ولهذا كله لم يكن غريباً أن تختاره دولة الإمارات وتسند إليه مهمة الإشراف على تأسيس أول جامعة فيها وهي ((جامعة العين)) في أبوظبي (تأسست بموجب المرسوم الاتحادي رقم 4 لسنة 1976)، وتنظيم مناهجها الدراسية ووضع نظامها الداخلي، وذلك في الفترة ما بين عامي 1977 و1984، ليذهب بعد أدائه لتلك المهمة التربوية بنجاح إلى الكويت، حيث عمل في الأعوام من 1985 إلى 1988 مستشاراً في جامعة الكويت، قبل أن يُتوفى في العام 2005 بعد صراع مع المرض، ليسدل الستار على حياة من وصفه الأستاذ حميد المطبعي بـ ((أفضل من كتب في التاريخ التربوي من العراقيين)).

أخ أكبر

على أن الأستاذ حامد البسام وهو من عائلة البسام من فرع آل عبدالقادر، ممن سكنوا واستقروا في الكويت ونالوا جنسيتها، علق على ما سبق من معلومات في ((تغريدة)) له على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً ما مفاده أن للدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم البسام أخاً أكبر منه يدعى عبدالرحمن بن إبراهيم البسام، وأن الأخير نال درجة الدكتوراه قبله، وتحديداً من جامعة السوربون الفرنسية بباريس، وبالتالي فهو أول نجدي يحصل على هذه الدرجة العلمية الرفيعة، مضيفاً: ((تلاه أخوه عبدالعزيز ثم تلاهما أخوهما أحمد، الذي حصل على الدكتوراه عام 1954، وهم أخوال الشيخ علي خليفة العذبي الصباح وزير المالية الكويتي الأسبق)).

وبعد البحث والتقصي من آل البسام الكرام في السعودية والبحرين، ولا سيما من صديقي الدكتور بدر بن عبدالرحمن البسام أستاذ الكيمياء والأحياء بجامعة الملك سعود، وجدت أن المعلومات السابقة ليست كلها صحيحة، فعبدالرحمن بن إبراهيم البسام درس مرحلة ما قبل الدراسة الجامعية في الزبير والبصرة مثل أخيه عبدالعزيز، وتخرج في جامعة بغداد عام 1937 حاملا ليسانس الحقوق، وكان من أوائل دفعته وممن تلقوا العلم على يديّ الفقيه الدستوري المصري عبدالرزاق السنهوري (توفي عام 1971)، الذي كانت حكومة المملكة العراقية قد استدعته من مصر إلى العراق في عام 1935 لتأسيس كلية الحقوق، بل إن السنهوري أخذه لاحقاً معه إلى القاهرة، حيث نال درجة الماجستير في القانون من جامعة فؤاد الأول (القاهرة لاحقاً) عام 1939، ثم عمل مدرساً في جامعة بغداد.

حجة قانونية

ومما أخبرني به الدكتور بدر بن عبدالرحمن البسام أيضاً أنه زار الرجل في بيته ببغداد سنة 1971 فوجده عبقرياً وحجة في القانون، وأن زملاءه كانوا يحثونه على إكمال دراسته لنيل الدكتوراه فكان يتحمس، ثم ما يلبث أن يتقاعس. وهكذا ظل عبدالرحمن بن إبراهيم البسام مكتفياً بالماجستير دون الدكتوراه واهباً نفسه للعمل أستاذاً بجامعة بغداد إلى أن لاقى وجه ربه في العاصمة العراقية عام 1975.

وأضاف الدكتور بدر البسام أن الذي واصل دراسته حتى مرحلة الدكتوراه، هو شقيقه الأصغر سناً وهو أحمد بن إبراهيم البسام، الذي نال إجازة الدكتوراه في القانون التجاري من جامعة باريس سنة 1954، قبل أن يعمل لسنوات طويلة مستشاراً قانونياً لشركة نفط الكويت، وقبل أن ينتقل من الكويت للاستقرار بمدينة الخبر، حيث تزوج وأنجب أول أبنائه وهو إبراهيم أحمد إبراهيم البسام، الذي فضل الإقامة في البحرين.

معلومات جديدة

غير أنه لو اعتمدنا على ما ورد في العدد السابع عشر من جريدة ((صوت الحجاز)) الصادرة في عام 1932 استناداً إلى خبر نشرته صحيفة الأهرام المصرية وقتئذ، فإن أول من نجح في الحصول على شهادة الدكتوراه هو الدكتور محمد شطا.

ومحمد شطا، لمن لا يعرفه، هو محمد بن أحمد بن بكري (أبوبكر) شطا الحسيني الهاشمي الدمياطي، المكي المولد الشافعي المذهب. أبصر محمد شطا النور في براحة بنجر بحي الشامية في مكة المكرمة في عام 1905، ونشأ وترعرع في بيت علم وفضل ونسب رفيع هو بيت والديه. جده بكري بن محمد شطا المنحدر من أسرة مهاجرة من مدينة دمياط المصرية إلى مكة في أواخر القرن الثالث عشر الهجري، كان عالماً من علماء مكة المعروفين، الذين يتصل نسبهم بالحسين بن علي بن أبي طالب (طبقاً لنسابة المدينة المنورة الشريف أنس الكتبي).

وعم محمد شطا هو العالم والأديب والخطيب والسياسي صالح بن بكري بن محمد شطا المولود بمكة في عام 1302 للهجرة، الذي كان من رواد نهضة المملكة العربية السعودية، ومن أجلة العلماء وأوائل الوطنيين الصادقين، ومن أعضاء الحزب الوطني، الذي تأسس بمدينة جدة أيام الحرب السعودية - الهاشمية، علماً بأنه سافر إلى مصر وفلسطين والشام والهند والملايو لتلقي العلوم والرواية والبحث عن نفائس المخطوطات، ناهيك عن أنه تعرض للسجن من قبل الحكومة الهاشمية لمناوئته لها، وفي العهد السعودي تقلد مناصب عدة، فقد عُين مساعداً للنائب العام لملك الحجاز، وكان أول مدير لمديرية المعارف وعضواً بمجلس الشورى في بداية تأسيسه عام 1925م، وعضواً في مجلس الوكلاء، ثم عاد إلى مجلس الشورى نائب أول لرئيسه في حدود العام 1946م، قبل أن يُتوفى إلى رحمة الله بمكة في حدود العام 1949.

حفظ القرآن

درس الدكتور محمد شطا في صغره بكتاتيب مكة المكرمة التقليدية، ثم التحق بقسم الحفاظ بمدرسة الفلاح (أول مدرسة نظامية في الحجاز)، التي أسسها تاجر اللؤلؤ المعروف الوجيه الشيخ محمد علي زينل (تُوفي في بومباي سنة 1969) بمكة في عام 1911 كفرع لمثيلتها بجدة. وبعد أن أتم حفظ القرآن الكريم في ذلك القسم التحق بالقسم الابتدائي، ثم تدرج في المراحل التعليمية إلى أن وصل إلى القسم العالي النهائي في حدود عام 1922م.

في أعقاب ذلك رحل للدراسة إلى ولاية قدح بالملايو، حيث مكث فيها مدة سنة عمل خلالها معلماً بالمدرسة الإسلامية، عاد بعدها إلى مكة المكرمة، لينطلق منها إلى مصر على نفقته الخاصة من أجل الدراسة بالأزهر الشريف، حيث منحه الأزهر شهادة القضاء الشرعي. لاحقاً انضم شطا إلى أول بعثة توفدها الحكومة السعودية إلى المعاهد المصرية في سنة 1346 للهجرة (1926 ميلادي تقريباً)، فدرس هناك التربية والآداب في الأزهر إلى أن نال فيهما درجة الدكتوراه بتفوق، حيث كان ترتيبه الأول على دفعته.

مفتش عام

بعد حصوله على إجازة الدكتوراه وعودته إلى وطنه عمل مفتشاً عاماً في المحاكم الشرعية السعودية، كما عمل مدرساً بالمعهد العلمي السعودي، ومدعياً عاماً في قضايا الجنح والتعزيرات، ومفتشاً أول في وزارة المعارف السعودية ثم مديراً عاماً مساعداً في الوزارة نفسها، ومديراً عاماً للإذاعة السعودية، ومصححاً للمصاحف بمكة.

وفي العاشر من ربيع الأول سنة 1401 للهجرة انتقل شطا إلى جوار ربه بعد معاناة من أمراض القلب، فدفن بمقابر المعلاة بمكة، تاركاً خلفه سيرة عطرة وذرية مباركة مكونة من ابنه الوحيد استشاري طب العيون الدكتور علي محمد شطا، وست بنات هن: ليلى ونوال وأمل وهدى وسناء ومنى، كما ترك خلفه مكتبة عامرة بشتى المؤلفات في العلوم والمعارف تمّ إهداؤها لمكتبة مكة المكرمة (مكتبة المولد الشريف)، علاوة على عدد من المؤلفات أبرزها كتاب ((الوقف وحكم الشريعة الإسلامية فيه))، وكتاب ((أبو مسلم الخراساني وأثره في نشوء الدولة العباسية))، إضافة إلى مخطوطة بعنوان ((تفسير الفاتحة وبعض آيات القرآن الكريم)).

ونختتم بالقول إن البعض، ومنهم المؤرخ القشعمي، لهم تحفظ على مقولة أن الدكتور شطا هو أول صاحب شهادة دكتوراه في دول الخليج العربية، وذلك من منطلق أن الأزهر لم يكن مؤسسة تعليمية حديثة تمنح شهادات الدكتوراه وما قبلها في التخصصات العلمية المختلفة قبل القانون رقم 103 لسنة 1961، الذي حول نظامه التعليمي إلى النظم التعليمية الحديثة المعمول بها في العالم.

علماء وأساتذة

من العلماء والأساتذة الأجلاء، الذين تتلمذ شطا على أيديهم: السيد أحمد بن بكري شطا، والسيد صالح بن بكري شطا، والشيخ سليمان بن فرج غزاوي، والشيخ أحمد بن عبدالله ناظرين، والشيخ محمد العربي التباني الجزائري، والسيد محمد الطيب المراكشي، والشيخ عيسى بن محمد رواس، والشيخ عبدالله بن إبراهيم حمدوه، والدكتور أحمد إبراهيم، والدكتور علي الزيني، والدكتور عبدالرزاق السنهوري، والدكتور عبدالوهاب النجار، والدكتور حسن إبراهيم حسن، والدكتور عبدالحميد العبادي، والدكتور صالح هاشم عطية رحمهم الله جميعاً، وغيرهم.

1947

حفلت حياة شطا بالعديد من الندوات والمحاضرات والمؤتمرات التي شارك فيها داخل بلاده وخارجها. فقد مثّل السعودية في المؤتمر الثقافي الأول المنعقد في بيت مري بلبنان في سبتمبر 1947، وفي مؤتمر الآثار الأول المنعقد في دمشق في عام 1947، وفي اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية بالإسكندرية سنة 1946، وفي مؤتمر اليونيسكو العالمي المنعقد في بيروت سنة 1961. وألقى محاضرات متنوعة في المناهج المدرسية وأصول التربية والتعليم وطرق التدريس في مختلف مناطق بلاده.

1962

كانت آخر وظيفة تقلّدها الدكتور شطا هي ((رئيس إدارة المجلس التأسيسي لرابطة العام الإسلامي)) بمكة، والذي تأسس في عام 1962 في عهد المغفور له الملك فيصل بن عبدالعزيز، علماً بأن هذا المجلس التأسيسي مكوّن من 60 عضواً يمثلون الشعوب والأقليات المسلمة، وهو السلطة العليا في الرابطة التي تعتمد كافة الخطط المتبناة من قبل الأمانة العامة للرابطة.