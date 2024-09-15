زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إندونيسيا



أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء اليوم الأحد أن زلزالا بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر ضرب الساحل الجنوبي لجزيرة جاوة الإندونيسية .

ووقع الزلزال الساعة الرابعة وأربع وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي (0954 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على بعد 94 كيلومترا جنوب غرب منطقة سوكابومي بإقليم جاوة الغربية، على عمق 65 كيلومترا أسفل المحيط الهندي.

وقال رئيس مركز الزلازل وموجات المد العاتية " تسونامي" التابع لوكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن الزلزال لم يمثل خطورة وقوع تسونامي.

وأضاف أن السكان في المناطق المجاورة شعروا بقوة الزلزال.

ولم ترد تقارير فورية حول وقوع إصابات.

وقالت الوكالة إنها لم ترصد أي هزات ارتدادية، ولكنها نصحت السكان بالابتعاد عن المباني المتضررة أو المتصدعة، وتفقد المنازل قبل دخولها مجددا لضمان سلامة المباني.