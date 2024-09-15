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الشيخة فاطمة تهنئ شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالمولد النبوي الشريف

9/15/2024 9:12:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي.

وقالت سموها " بمناسبة ذكرى مولد نبراس البشر، وخاتم المرسلين، والذي بُعث رحمة للعالمين، يسعدنا تقديم أزكى عبارات التهاني والتبريكات إلى الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية، راجين من الله العلي القدير، أن يُعيد هذه المناسبة على الجميع بالصحة والعافية والتقدم والازدهار، وأن يعم الخير والبركات والسلام والأمان شعوب العالم".

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