طلبة من أذربيجان يشاركون في تجارب علمية بمركز محمد بن راشد للفضاء

استضاف مركز محمد بن راشد للفضاء مجموعة من الطلاب الأذربيجانيين في تجربة تعليمية عملية استمرت لمدة أسبوع كامل، وذلك في إطار التعاون الدولي مع

وكالة الفضاء الأذربيجانية (أزيركوسموس)، وبدعم من وكالة الابتكار والتطوير الرقمي في أذربيجان.

خلال هذه الزيارة، التي امتدت على مدار أسبوع، شارك الطلاب في جلسات عملية وتحديات تقنية، بالإضافة إلى إكمال مهام بحثية تحت إشراف خبراء من مركز محمد بن راشد للفضاء.



تناولت الجلسات التدريبية مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك محاكاة أنظمة الفضاء والطيران، وأمن المعلومات، والهندسة الحاسوبية والإلكترونية، إضافة إلى الاطلاع على تدريبات رواد الفضاء.

كما أتيحت للطلاب الفرصة للتعرف إلى عدد من المشاريع البارزة لمركز محمد بن راشد للفضاء، بما في ذلك مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر. واستكشفوا أيضًا موضوعات متقدمة مثل برنامج بايثون لمراقبة الأقمار الاصطناعية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد. وكان من أبرز ما في البرنامج التدريبي؛ دورة تدريبية قادتها نورا المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود مركز محمد بن راشد للفضاء الأوسع لتعزيز التعاون الدولي وتشجيع المشاركة الفعّالة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. من خلال هذه البرامج، يهدف المركز إلى إلهام الجيل القادم من علماء ومهندسي الفضاء، والمساهمة في تعزيز الخبرات العلمية والتكنولوجية على مستوى العالم. اختُتم الأسبوع بزيارة إلى متحف المستقبل، حيث أتيحت للطلاب فرصة استكشاف كيف يمكن للتكنولوجيا المبتكرة أن تُشكل مستقبل البشرية.

تعليقًا على هذه الزيارة، صرح سعود كرمستجي، مدير إدارة الاتصال الإستراتيجي في مركز محمد بن راشد للفضاء، قائلًا: "إن تعاوننا مع أزيركوسموس، ومشاركة هؤلاء الطلاب يعكسان التزام مركز محمد بن راشد للفضاء بتعزيز الشراكات الدولية التي ترتقي بعلوم وتكنولوجيا الفضاء على المستوى العالمي. من خلال استضافتنا لهؤلاء الطلاب، لم نوفر فقط منصة للتعلم العملي، بل ألهمنا أيضًا جيلًا جديدًا من الشباب الذين سيتولون قيادة استكشاف الفضاء في المستقبل. نحن نؤكد على التزامنا بخلق فرص لتبادل المعرفة، وإلهام الشباب نحو مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لبناء مستقبل أكثر ابتكارًا واستدامة."