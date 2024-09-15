الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تُطلق دليل إقامة دبي لإدارة الهياكل التنظيمية

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي " دليل إقامة دبي لإدارة الهياكل التنظيمية "، الذي حصلت بموجبه على الملكية الفكرية، وذلك في إطار سعيها الدائم لتعزيز قدراتها التنظيمية بما يتسق مع الإستراتيجيات الوطنية والتميز المؤسسي .

ويتضمن الدليل مجموعةً من الفصول التي تُغطي مفاهيم إدارة الهياكل التنظيمية، و تطوير هيكل تنظيمي مُتكامل ومتوافق مع الأحكام القانونية، الواردة في المرسوم رقم (39) لسنة 2023 بشأن اعتماد الهياكل التنظيمية للدوائر العسكرية في إمارة دبي. كما يشتمل على نموذجٍ مبتكر لإدارة الهيكل التنظيمي، وتقييم فعالية الهيكل وفق أدواتٍ

وأساليب حديثة .

ويأتي إطلاق

الدليل كجزءٍ من إستراتيجية الإدارة العامة لتعزيز القدرات التنظيمية مرتكزًا على مبادئ علمية وإجرائية، تضمن التوافق مع التوجهات الحكومية والعالمية الحديثة ، بما يُعزز مكانة إقامة دبي كأحد الرُواد في ابتكار الحُلول والنُظم الإستراتيجية المستقبلية.

وقال اللواء عوض العويم الحميري، مُساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، إن هذا الدليل هو نتيجة جهود علمية مُكثفة تهدف إلى تطوير الكفاءة المؤسسية،حيث أن الوصول إلى مُستوى النُخبة هو نتيجةً لبحث علمي معمق وابتكارات نظامية وإدارية تم تنفيذها بجهودٍ مكثفة واستجابة فورية للعلوم الحديثة. وبيّن أن الإدارة ركزت على إرساء قواعد البحث العلمي وتطبيق مُحفزات التميز، لرفع

وتطوير كفاءة التشريعات المنظمة للعمل بناءً على التغذية الراجعة والتعلم المستمرمشيرًا إلى أن التوجه الدائم نحو الابتكار المتجدد وترسيخ المفاهيم العلمية جنبًا إلى جنب مع الضوابط الإجرائية، هو ما يضمن استمرارية الكفاءة والفعالية المؤسسية .

وأضاف أن الإدارة تبنت هذا الدليل كرافدٍ أساسي للتحسين المستمر مع أهمية الامتثال للتشريعات وتحقيق التوافق الفوري مع التطورات التنظيمية، وفق معايير دبي للأداء الحكومي المتميز.

بدورها أشارت مريم محمد البدواوي، مسؤولة فرع الهياكل التنظيمية ومؤلفة الدليل، أن هذا الدليل هو نتاج فكرٍ علمي يركز على إدارة الشأن التنظيمي

بحسب مبادئ التطوير التنظيمي والارتباط التشريعي مؤكدة أن الدليل يسعى لتحقيق ثلاث أهداف رئيسية، هي التواؤم للوصول للعالمية، وترسيخ العلم والبحث المتجدد، والابتعاد عن التقليدية في إدارة الأعمال، مما يضمن استمرار الإدارة في مصاف النُخبة في كافة المجالات، خاصة في إدارة الهياكل التنظيمية.