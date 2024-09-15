غرفة الشارقة تستعرض إبداعات مصممات إماراتيات في معرض بانكوك الدولي للمجوهرات

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 14 سبتمبر، 2024:
شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمنصة "صاغة الإماراتيين"، في فعاليات الدورة الـ 70 من معرض بانكوك الدولي للمجوهرات، الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار جهود الغرفة المستمرة لدعم رواد الأعمال الإماراتيين من الشباب في قطاع الذهب والمجوهرات وتوفير فرص للعاملين في هذا المجال لعرض منتجاتهم والوصول بها إلى أهم الأسواق العالمية المتخصصة.
وضم وفد الغرفة، الذي ترأسته منى سلطان السويدي، مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة مسؤولة منصة صاغة الإماراتيين، نخبة من المصممات الإماراتيات اللواتي قدمن أحدث مجموعاتهن المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية، وحضرن عدداً من الندوات والورش الحرفية المتخصصة، التي تم تنظيمها، ضمن فعاليات المعرض، لاسيما في مجال تعليم صياغة وتصميم وصناعة الذهب والمجوهرات والتي قدمها نخبة من الخبراء والمصممين العالميين.
وعقد وفد الغرفة عددًا من لقاءات العمل مع المشاركين في المعرض والمختصين في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، اطلعوا من خلالها على أحدث اتجاهات الموضة في عالم المجوهرات، وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال صياغة الذهب.
إبداعات إماراتية
وأكدت منى سلطان السويدي أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض لما تمثله من فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الدولة كوجهة رائدة في تصميم وتصنيع المجوهرات، وتسليط الضوء على الإبداعات الإماراتية في هذا المجال، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل المصممات الإماراتيات المشاركات في معرض بانكوك وحرصهن على الابتكار والإبداع من خلال تقديم تصاميم مستوحاة من التراث الإماراتي الغني التي تبرز مهارة الحرفيين الإماراتيين، وفي الوقت نفسه تتيح لهم التعرف على أحدث الاتجاهات العالمية والتفاعل مع كبار الخبراء والمصممين، مما يعزز من قدرات المصمم الإماراتي ويفتح أمامه آفقًا جديدةً في الأسواق العالمية.
مشاركات دولية
وأضافت منى سلطان السويدي أن المشاركة في معرض بانكوك تأتي في إطار التزام الغرفة بدعم المصممين الإماراتيين وتمكينهم من عرض إبداعاتهم في أهم المعارض والفعاليات الدولية المتخصصة وتسهيل مشاركتهم فيها، لتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيزهم على الاستفادة من الفرص التي تتيحها مثل هذه الأحداث للتواصل مع الخبراء العالميين واكتساب المعرفة بأفضل الممارسات في مجال صياغة وتصميم المجوهرات، مما يساهم في إبراز إبداعاتهم ومهاراتهم الفريدة التي تتطور وتلفت أنظار كبرى شركات التصميم العاملة في هذا المجال.
ويُعد معرض بانكوك للأحجار الكريمة والمجوهرات، أحد أشهر المعارض التجارية للأحجار الكريمة والمجوهرات، حيث ينظم على التوالي منذ 4 عقود، ويمثل المعرض الذي شهد هذا العام مشاركة أكثر من 1100 عارض، منصة تجارية مهمة يمكن المشاركين من عقد الصفقات التجارية والتواصل بين كبار المصممين.
MENAFN15092024006976014991ID1108675462
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.