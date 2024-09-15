ليودميلا كيشينوك ويلينا أوستابينكو تتأهلان كأول فريق زوجي لنهائيات رابطة المحترفات للتنس في الرياض

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية - الخميس 12 سبتمبر 2024: أعلنت نهائيات رابطة المحترفات للتنس اليوم عن تأهل ليودميلا كيشينوك ويلينا أوستابينكو كأول فريق زوجي يحجز مقعده في نهائيات رابطة المحترفات للتنس، التي تستضيفها الرياض في المملكة العربية السعودية لأول مرة، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر 2024. ومع تبقي أقل من 50 يوم على انطلاق البطولة، يزداد ترقب عشاق الرياضة والترفيه داخل وخارج المملكة لمشاهدة نخبة لاعبات التنس العالميات وهن يتنافسن في قلب العاصمة السعودية.
ويحتل الثنائي الأوكراني واللاتفي حالياً المركز الأول في التصفيات المقامة برعاية صندوق الاستثمارات العامة والمؤهلة لنهائيات رابطة المحترفات للتنس وسيظهران للمرة الثانية معاً في بطولة نهاية الموسم المرموقة، بعد أن وصلا إلى الدور نصف النهائي في عام 2022.
كما حققا المركز الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع هذا العام، ليستهلا بذلك رحلتهما نحو التأهل لنهائيات رابطة المحترفات للتنس. وستشهد البطولة في الرياض مشاركة المصنفة الأولى عالمياً إيغا سوياتيك وبطلة أمريكا المفتوحة أرينا سابالينكا، اللتان تأهلتا لمنافسات الفردي.
وتعد هذه البطولة أيضاً جزءاً من استراتيجية الاتحاد السعودي للتنس، الرامية لإلهام مليون شخص على ممارسة رياضة التنس بحلول عام 2030، من خلال توفير فرص اللعب والمتابعة ومشاهدة مباريات التنس بجميع مستوياتها. ويأتي في أعقاب النمو السريع للعبة في المملكة، حيث زاد عدد أندية التنس بنسبة 146% منذ عام 2019، وسجلت مشاركة ما يزيد عن 14 ألف لاعبة في المملكة.
وتضم نهائيات رابطة المحترفات للتنس 2024 أفضل 8 لاعبات فرديات وأفضل 8 فرق زوجية في التصفيات المقامة برعاية صندوق الاستثمارات العامة، مع تأهل اللاعبين أو فرق الزوجي الفائزة بإحدى بطولات الجراند سلام إذا كانت بين المركزين 8 و20. كما ضمنت كل من إيغا شفيونتيك وأرينا سابالينكا، المصنفتين الأولى والثانية عالمياً بحسب تصنيفات رابطة المحترفات للتنس، مقعديهما بالفعل في النهائيات التي تستضيفها العاصمة السعودية، مع مزيد من الأسماء التي سيتم الكشف عنها قريباً. وتشهد هذه البطولة تنافس نخبة لاعبات التنس في العالم ضمن نظام الكل ضد الكل، حيث ستتوج بطلة الفردي بكأس بيلي جين كينج، في حين سيحصل أبطال الزوجي على كأس مارتينا نافراتيلوفا.
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