اي ان بي دي "ريت" تعلن عن نتائج الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2024

(MENAFN
- Instinctif) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 سبتمبر 2024: أعلنت شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع ("ENBD REIT") وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن نتائجها للربع الأول للسنة المالية المنتهي في 30 يونيو 2024. وكشفت الشركة عن صافي قيمة أصول بقيمة 199 مليون دولار أمريكي أو 0.80 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بـ 194,7 مليون ريال سعودي في الربع السابق، مما يعكس الأداء الإيجابي للمحفظة مع ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 13.7٪ على أساس سنوي وصولًا إلى 9.4 مليون دولار أمريكي.
كما ارتفعت قيمة المحفظة العقارية لشركة "إن بي دي ريت" لتصل إلى 387 مليون دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي، وذلك بفضل الإدارة الاستباقية للأصول، وإعادة توازن المحفظة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. في حين انخفضت نسبة الإشغال قليلا لتصل إلى 87٪ بسبب بعض الشواغر المؤقتة في "ذا إيدج"، والتي سيتم إعادة تأجيرها قريباً بموجب عقد طويل الأجل بمدة وسعر يفوق مستوى السوق. ويبلغ المتوسط المرجح لمدة الإيجار غير المنتهية (WAULT) للمحفظة 3.66 سنة.
في هذا الصدد، قال سمير كازي، الرئيس التنفيذي بشركة اي ان بي دي "ريت":
"نحن سعداء بأداء المحفظة وبالتقدم الذي نحرزه في مسيرة التحول. سنواصل تركيزنا على زيادة مستويات الدخل والإشغال، مع إدارة تكاليفنا وتعزيز مركزنا المالي لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. أنا واثق من قدرتنا على تحقيق المزيد من التحسينات في الأرباع القادمة."
وارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة ، 15% في نفس الربع من العام الماضي نتيجة النفقات المباشرة المتعلقة بالمرافق، وإعادة الترميم(المسددة من المستأجرين)، ورسوم المجتمع. كما زادت نفقات الصندوق بشكل رئيسي بسبب الزيادة في المخصصات المتوقع تحصيلها قريباً. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 3.3٪ لتصل إلى 3.7 مليون دولار، حيث استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع خلال هذه الفترة. ونتيجة لذلك، انخفضت الأموال الناتجة من العمليات بنسبة 40٪ على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.35 مليون دولار أمريكي. ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع المخصصات كما هو موضح أعلاه.
وتماشيا مع استراتيجية التحول التي تهدف إلى تحسين المحفظة ونمو الأرباح، أكملت شركة اي ان بي دي "ريت" بنجاح عملية تصفية الأصول السكنية في رمرام. تم استخدام عائدات البيع لخفض الديون، مع انخفاض نسبة نسبة القرض إلى القيمة ("LTV") إلى 49.4٪.
وكجزء من رحلة التحول، تواصل اي ان بي دي "ريت" استكشاف فرص الاستثمارات الاستراتيجية وإعادة توازن المحفظة. وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها بيئة أسعار الفائدة المرتفعة وتوقعات التسعير، تظل الشركة ملتزمة بتقديم قيمة لمستثمريها من خلال الإدارة الاستباقية للأصول والممارسات المالية الرشيدة، بما يدفع عجلة النمو والاستدامة على المدى الطويل."
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