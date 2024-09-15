"العربية للسيارات" تُعلن عن فتح باب الحجز للجيل السابع من سيارة نيسان باترول الأيقونية في الإمارات

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- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 سبتمبر 2024 – أعلنت العربية للسيارات عن فتح باب الحجز لسيارة نيسان باترول الجديدة كلياً التي تم إطلاقها مؤخراً، سواء عبر الإنترنت أو في صالة العرض، بأسعار تبدأ من 239,900 درهم إماراتي وتصل إلى 379,900 درهم إماراتي. وتدعو العربية للسيارات العملاء إلى زيارة صالات عرض نيسان في دبي والشارقة لمزيد من التفاصيل أو زيارة الموقع الرسمي.
وأتى هذا الإعلان في أعقاب الحفل الذي نظمته نيسان في أبوظبي للكشف عن الطراز الجديد من باترول بحضور ماكوتو أوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان موتور المحدودة، وعدد كبيرٍ من الشخصيات المهمة والمسؤولين العالميين من شركة نيسان والممثلين عن الموزعين المعتمدين لدى الشركة والشركاء فيي قطاع السيارات وحشد كبير من وسائل الإعلام والعملاء والموظفين.
وتفتخر العربية للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، بكونها شريكاً في حفل الإطلاق، ما يعكس التزامها القوي بتعزيز التحالف الطويل الأمد مع نيسان وسعيها المستمر لتقديم مستوى استثنائي من التميز والخدمة التي لا مثيل لها للعملاء في جميع أنحاء المنطقة.
ويتميز أحدث طرازات سيارة نيسان باترول بالعديد من التحديثات الرائدة، مثل المحرك القوي V6 المؤلف من ست أسطوانات والمزود بشاحن مزدوج مع ناقل حركة آلي من 9 سرعات، ونظام تعليق هوائي متكيّف وقابل للتخصيص لتعزيز القيادة على جميع التضاريس. كما تم تجهيز الطراز الجديد بتقنيات متطورة تلبي تطلعات العملاء من بينها الإصدار الثاني من نظام الاتصال بالسيارة عن بعد NissanConnect المرتبط بمتصفح "جوجل"، ونظام القيادة شبه المستقلّة لمساعدة السائق ProPILOT، ونظام الصوت المتميز من Klipsch، وتستكمل تلك المقومات، فخامة المقصورة الداخلية التي توفر مستويات راحة استثنائية وتجربة قيادة متميزة.
وقال حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول للعربية للسيارات: "يمثل إطلاق سيارة باترول الجديدة كليًا حدثًا بارزًا في مسيرة العربية للسيارات، حيث يسلّط الضوء على التزامنا المستمر بالجودة والابتكار. ويعكس الجيل السابع من هذه السيارة الأيقونية تطورًا مميزًا، حيث يجمع بين الإرث الغني وأحدث التقنيات التي تعزز من السلامة والراحة والاتصال. وتم تصميم هذا الطراز لتلبية توقعات العملاء، ما يؤكد التزامنا الراسخ بالتميز. نحن متحمسون للكشف عن الميزات الاستثنائية لهذا الطراز المرتقب، ونتطلع للاحتفال بهذا الإنجاز الكبير مع عملائنا الكرام."
أيقونة مصممة من وحي المغامرات
تقدم سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا رمزًا متفردًا للفخامة، بما يتسم به تصميمها من تفاصيل جمالية فخمة، ترتقي بحضورها على الطريق، وإطلالتها الآسرة التي تربط إرث نيسان برؤيتها المستقبلية. ويعكس التصميم الخارجي لسيارة نيسان باترول الجديدة كليًا، جوهر الفلسفة العالمية للتصميم في شركة نيسان. فبالإضافة إلى تفاصيله المنحوتة بعناية وملامحه الخارجية التي تؤكد صلابته وقدراته المتفوقة على الطريق، يتميز باترول أيضًا بخطوطه الجريئة ونسبه المتوازنة وزواياه الجذابة، سواء عند اقترابه عند بعد أو انطلاقه نحو وجهته التالية.
وتتميز سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا بتصميمها الأنيق الذي يعكس في ذات الوقت قوتها وصلابتها، حيث تتصدر الواجهة الأمامية، شبكة نيسان المميزة على شكل حرف V، والتي تتسم بتصميم أوسع وأكثر تكاملًا مع الهيكل، وتحيط بها مصابيح أمامية مزدوجة على شكل حرف C مزودة بتقنية نظام "المصابيح الأمامية المتكيّفة" لضمان الرؤية المثالية على الطريق. وتكتمل تلك الملامح مع الواجهة الخلفية لسيارة باترول، والتي تناظر الشبكة الأمامية مع شريط ضوئي لافت يمتد بعرض السيارة بتصميم مجزأ.وتتعزز هيبة باترول بعجلاته المعدنية قياس 22 بوصة، والتي تبرز حضوره على جميع الطرقات.
وتقدم نيسان باترول الجديدة كليًا، إمكانية الاختيار من بين مجموعة متميزة من سبعة ألوان خارجية مذهلة، تم تطويرها لتعزيز ديناميكية مظهرها الخارجي. بالإضافة إلى أربعة خيارات مفعمة بالحيوية بألوانها الثنائية التي تضمن للسائق عنصر التميز والشعور بالتفرد والأناقة وفق أسلوبه الخاص.
ويتضح التزام نيسان بتقديم تصاميم مدروسة من خلال مصباح الإنارة الخارجية الجانبية، التي يتم تفعيلها تلقائيًا عندما يقترب السائق من السيارة باستخدام مفتاح التشغيل أو عند فتح الأبواب. وتسلّط إنارة تلك المصباح شعاعًا أرضيًا يرسم صورة ظلية لنيسان باترول في الصحراء مع جملة "منذ عام 1951" للتذكير بتاريخها العريق. وهو التصميم الذي يعكس المبدأ كرم الضيافة الياباني "أوموتيناشي"، بما يشير إلى أن كل تعامل مع سيارة نيسان باترول، يتسم بمزيد من الترحيب والخصوصية.
وفي هذا السياق، قال ألفونسو ألبايسا، نائب الرئيس الأول لمركز "نيسان" العالمي للتصميم، في شركة نيسان موتور المحدودة: "تتميز سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا بالقوة والأناقة والثقة. فقد عملنا بجد لضمان حفاظها على مكانتها العالمية المرموقة التي اشتهرت بها على مستوى العالم، كرمز للمغامرة على الطرق الوعرة. كما يدمج تصميمها الجديد، تراث ستة أجيال من قدرات الدفع الرباعي والراحة والهيبة التي لا تقارن. بالإضافة إلى ارتقائها بمستوى الاهتمام بالتفاصيل من حيث المواد المستخدمة وملاءمتها واللمسات النهائية، وبناء على ذلك، سيكون الباحثون عن المغامرة والاستكشاف من موقع القوة، على موعد مؤكد مع سيارة باترول الجديدة."
القوة والأداء والدقة
وبتجهيزاته وقدراته المتقدمة، يعد الجيل السابع من نيسان باترول هو أقوى طرازات هذه السيارة الأيقونية حتى الآن، بما يضع من معايير جديدة للأداء المتفوق التي تجمع ببراعة، عناصر الاستجابة والدقة والكفاءة. وبالمقارنة مع الإصدارات السابقة، ومع خيارين جديدين للمحرك، فإن هذا الجيل التالي من باترول، قد حقق فعليًا قفزات واثقة نحو المستقبل.
تحت غطاء المحرك، تكمن قوة باترول الهائلة مع محرك V6 جديد من ست أسطوانات سعة 3,5 لتر مع شاحن مزودج، بقوة 425 حصانًا وعزم دوران 700 نيوتن متر. ويمثل هذا تطورًا كبيرًا بالمقارنة مع محركات V8 في الطرازات السابقة، حيث يتمتع المحرك الجديد بمزيد من القوة بنسبة 7% وزيادة في عزم الدوران بنسبة 25%، فضلًا عن تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 24%. وبالإضافة إلى ذلك، ستتوفر سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا بمحرك V6 جديد كليا من ست اسطوانات سعة 3,8 لتر بتنفس طبيعي، ينتج 316 حصانًا وعزم دوران 386 نيوتن متر.
وقد خضع تصميم محرك V6 الجديد مع الشاحن المزدوج للعديد من التحسينات، من بينها تطوير استجابة الخانق لتحقيق تسارع أفضل، وقدرة حرق أعالى لتعظيم مخرجات الطاقة، بالإضافة إلى تقنية الطلاء العاكس في تجويف المحرك، التي تعزز الكفاءة الحرارية. أما الشاحن الذي يتميز بمقاومته العالية للحرارة، فيضمن أعلى أداء للمحرك تحت ضغط ظروف القيادة الصعبة، فيما تضمن مضخة نقل الزيت، تشحيم الأجزاء الداخلية للمحرك بشكل مستمر سواء أثناء الصعود أو الإنحدار، بما يوفر أداءً موثوقًا به على جميع التضاريس.
وتؤكد هذا التحسينات، التزام نيسان بتطوير تقنيات قادرة على تحقيق واحدة من أفضل معدلات كفاءة استهلاك الوقود في هذه الفئة من السيارات، دون التنازل عن مستوى الأداء المتفوق المرادف لاسم باترول.
يعمل ناقل الحركة الآلي الجديد المكون من 9 سرعات على الارتقاء بتجربة القيادة، سواءً داخل المدينة أو على التضاريس الوعرة. كما يضمن ناقل الحركة المقترن بأذرع تبديل السرعة المثبتة خلف المقود، تسارعًا سلسًا وتغييرات أسهل للتروس، من أجل رحلة سلسة وسريعة الاستجابة باستمرار. كما تم تزويد نظام التعليق الجديد بتقنية المثبط الإلكتروني، التي تضبط إعدادات المثبط تلقائيًا، بحسب ظروف القيادة لتجربة قيادة أكثر ثقة وراحة.
تتميز سيارة باترول الجديدة كليًا بنظام تعليق هوائي متكيّف جديد، سيتوفر بشكل قياسي، ويتيح إمكانية تعديل ارتفاع الركوب، والقيادة بسهولة داخل المدينة أو على الدروب الوعرة. وبالإضافة إلى مساهمته في تعزيز كفاءة الديناميكية الهوائية للسيارة، يعمل هذا النظام على تسهيل حركة دخول الركاب وخروجهم، بالإضافة إلى سهولة التحميل والتفريغ بشكل مريح.
وسيتمكن سائق نيسان باترول الجديد كليًا، من تخصيص وضعية القيادة من خلال مجموعة متميزة من ستة أوضاع قيادة، يمكن الاختيار من بينها وهي: الوضع "القياسي" و"الصحراوي" و"الصخري" و"الطيني" و"الاقتصادي" و"الرياضي". كما تقدم نيسان باترول نظام الغلق المحكم مع الانتقال إلى وضع الدفع الرباعي، وهو الأول من نوعه في سيارات نيسان، والذي يوفر تعاملًا حدسيًا على مختلف التضاريس، حيث يتيح للسائق إمكانية التبديل بين وضعيات القيادة بسلاسة والتعامل مع مختلف تحديات التضاريس بسهولة.
وتأتي كل هذه الخصائص، مدعومة بمجموعة من الأنظمة المتقدمة للهيكل وقدرات المساعدة الإلكترونية ومن بينها، التحكم الديناميكي بالسيارة ونظام التحكم في الجر ونظام مراقبة ضغط الإطارات، لتحسين الاستجابة في الوقت المناسب وبشكل آمن لأي حالة طريق.
خبرات وإبداع يضمنان التميز مع مستويات راحة وفخامة لا تقارن
بفضل تصميمها الداخلي المتقن الذي يجمع في تناغم، عناصر الراحة والفخامة والتقنيات المتطورة، ترتقي سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا بتجربة القيادة. فمنذ لحظة الدخول إلى المقصورة، سيشعر السائق والركاب بأجواء من الرقي والأناقة الفاخرة التي تعزز شعورهم بالاسترخاء والراحة.
تتميز المقصورة الداخلية الجديدة بمقاعد جلدية مبطّنة بحرفية عالية، توفر مستويات جديدة من الرفاهية، وذلك بفضل تفاصيلها الدقيقة المستوحاة من فن "كوميكو" الياباني للحرف اليدوية التقليدية. ويمكن لتلك المقاعد الفاخرة، تنفيذ وظائف التدليك مع إمكانية التعديل في ثمانية اتجاهات، ما يحقق التوازن الأمثل بين الراحة أثناء الجلوس والخصائص العملية.
ولزيادة الشعور بالرحابة، تتميز سيارة باترول بمقصورة فسيحة مع سقف بانورامي يسمح بدخول الضوء الطبيعي عند الرغبة في ذلك. كما تم تجهيز مقاعد الصف الأول والثاني بتقنية دعم العمود الفقري المستوحاة من وكالة "ناسا"، والمصممة لتعزيز الوضع الأمثل وتقليل الإرهاق. وبالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة في في سيارة باترول، تم تقديم ناقل الحركة الإلكتروني مع "أزرار البيانو" الأفقية الأنيقة والحدسية لتبديل التروس، ما يعزز عنصر الملائمة ويحدّث تجربة القيادة فعليًا بلمسة زر.
وتتميز مقصورة نيسان باترول الجديدة كليًا بشاشة عرض أفقية مذهلة قياس 28,6 بوصة، مع شاشتين قياس 14,3 بوصة توفران رؤية شاملة للملاحة والترفيه ومعلومات السيارة، مع القدرة على تصفحها باللمس وبأسلوب مبسط لمزيد من الراحة والأمان. ولركاب المعقد الخلفي، تم توفير شاشاتين قياس 12,8 بوصة لعرض المواد الترفيهية سواء محتوى البث أو الألعاب الإلكترونية من خلال ربط الجهاز الشخصي سواء لاسلكيًا عبر تطبيق Miracast أو سلكيًا من خلال منافذ HDMI أو USB.
وبالإضافة إلى مميزات شاشات واجهة المستخدم التي تعمل باللمس وما تقدمه من تفاعلات سلسة وسريعة الاستجابة، فهي أيضًا توفر المساحات، ما أثمر عن مقصورة منظمة بعناية ودقة فائقتين. ويُستكمل هذا المشهد بإنارة المحيط الداخلي التي تقدم 64 درجة لون مع خلفيات مفعمة بالحياة وقابلة للتخصيص ويمكن ضبطها بحسب الذوق الشخصي، ما يعزز أجواء المقصورة ويوجد بيئة مبهجة للنفس ومريحة للعين.
ويقدم نيسان باترول الجديد كليًا، تجربة صوتية استثنائية من خلال نظام الصوت المتميز من Klipsch المكون من 12 مكبر صوت. يتوفر هذا النظام في إصدارات مختارة، ويقدم أجواءً صوتية مفعمة بالحيوية والوضوح، كما يندمج بسلاسة مع مقصورة باترول بفضل مكوناته المصممة بدقة والتي طورها مهندسو نيسان و Klipsch. كما تضمن تقنية DynamicAudioReveal عناصر الوضوح والعمق الصوتي من خلال ضبط معادلة الصوت تلقائيًا بناءً على الظروف المحيطة، بينما يقدم نظام DJX® 3D Surround ثلاثي الأبعاد للركاب تجربة صوتية ثرية.
وتكتمل هذه الفخامة الحسية بتقنية التبريد البيومتري الأولى من نوعها في فئة باترول، والتي صُممت للحفاظ على أقصى درجات الراحة بغض النظر عن درجات الحرارة الخارجية. ويتوفر هذا النظام المبتكر في فئات مختارة، ويعتمد على مستشعر الأشعة تحت الحمراء للتعرف على درجة حرارة أجسام الركاب في الصف الأمامي والثاني، ومن ثم يقوم بضبط إعدادات تدفق الهواء تلقائيًا لتوفير تجربة تبريد ذكية وحدسية.
ويعزز اتساع المقصورة الداخلية من جاذبية السيارة، خصوصًا في الصفين الثاني والثالث، ما يجعل سيارة باترول مثالية للعائلات والمجموعات الكبيرة، حيث توفر المقاعد المرنة المبتكرة المدعومة بنظام EZ إمكانية الوصول إلى الصف الثالث دون إزالة مقعد الطفل، بينما تسهّل وظيفة الطي والإرجاع الكهربائية للصف الثالث حلول تخزين مرنة بلمسة واحدة على الشاشة، لضبط مساحة التحميل بسهولة بما يناسب مختلف الاحتياجات.
تم رفع القدرات العملية في نيسان باترول الجديدة كليًا إلى مستويات أعلى لزيادة مساحة التحميل، حيث توفر الآن مساحة أكبر بنسبة 30% مقارنة بالطرازات السابقة، بالإضافة إلى مساحة تخزين إجمالية تبلغ 9 لترات في صندوقي القفازات والكنسول الوسطي. وتتميز المقصورة المصممة بعناية، بإطارها الجديد تمامًا والذي يتسم بصلابته الالتوائية الديناميكية، لتقليل الاهتزازات أثناء حركة السيارة، فضلًا عن الزجاج العازل للصوت لخفض مستوى الضوضاء، يدعمه في ذلك الخامات الراقية للمواد المستخدمة داخل المقصورة، والتي تسهم جميعها في تقديم تجربة قيادة أكثر هدوءًا وسكينة.
مقومات سلامة متقدمة مع الجيل التالي من قدرات الاتصال بالسيارة
تقدم نيسان باترول الجديدة كليًا الإصدار الثاني من نظام NissanConnect ، وهو مجموعة من التقنيات المتقدمة من الجيل التالي، التي تدمج بسلاسة كل من قدرات الملاحة والأمان والترفيه في منصة موحدة، وهي أول سيارة من نيسان في المنطقة مرتبطة بمتصفح جوجل، ما يعزز سلاسة التفاعل بين الاحتياجات الرقمية للعميل وسيارته.
ويتوفر الإصدار الثاني من نظام NissanConnect مع خرائط جوجل، وبمجرد تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي على جوجل، يمكن للسائق الوصول إلى المواقع ونقاط الاهتمام المفضلة لديه، ما يقلل من اعتماده على الهاتف المتحرك. وقد تم تحسين تجربة المستخدم من خلال ميزات الملاحة في الوقت الأصلي وتحديثات حركة المرور، والوصول الآمن إلى السيارة، ومجموعة من خيارات الترفيه التي تتوفر جميعها من خلال واجهة المستخدم المتطورة. ويقدم نظام المساعدة من جوجل للسائق، إمكانية استخدام صوته فقط دون الحاجة إلى إشغال اليد أثناء القيادة. فعلى سبيل المثال، يمكن للسائق قول "Hey Google" للتحكم في الوسائط، وضبط إعدادات درجة الحرارة، والعثور على وجهات جديدة وغيرها، بأقل قدر من الحركة. كما يمكن للسائق الوصول إلى منظومة شاملة من التطبيقات المتاحة والتي يمكن تنزيلها من متجر "جوجل بلاي".
ويعمل تطبيق MyNISSAN على تعزيز الراحة من خلال العمل كنقطة اتصال مركزية للوصول عن بعد وتخصيص الإعدادات، ما يسمح للسائق إمكانية متابعة حالة السيارة والتخطيط لرحلته وجدولة الصيانة والوصول إلى ميزات الراحة من هاتفه الشخصي. كما يراقب التطبيق حالة سيارة باترول، ويرسل تنبيهات تلقائية، إذا ما تم فتح قفل السيارة أو تُركت النوافذ مفتوحة بعد دقيقة واحدة من توقف المحرك، أو إذا تم العبث بالسيارة أو سحبها. كما يحفظ تطبيق My Parking Locations مواقع وقوف السيارات في الأماكن التي يتم زيارتها بشكل متكرر، ويقترح تلقائيًا حلولًا مثالية لمزيد من السهولة. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح تطبيق MyNISSAN للمستخدم، تشغيل المحرك عن بُعد، وضبط إعدادات مكيف الهواء، وقفل أو فتح الأبواب، بالإضافة إلى حذف البيانات الشخصية في حالة تعرض أمن الخصوصية للخطر.
ويظهر نظام القيادة شبه المستقلّة لمساعدة السائق ProPILOT من نيسان لأول مرة في سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا، حيث يدعم السائق من خلال نظامي تثبيت السرعة المتكيّف والحفاظ على المسار. ويستفيد هذا النظام من بيانات الملاحة لضبط سرعة السيارة على المنحنيات والتقاطعات، ما يعزز السلامة والتحكم لتجربة قيادة أكثر أمانًا. وتحافظ شاشة العدادات قياس 14,3 بوصة وشاشة العرض المقابلة لرؤية السائق على مواصلة عرض معلومات القيادة الأساسية ما يتيح للسائق الاحتفاظ بتركيزه على الطريق.
ترتقي سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا بمستويات السلامة والرؤية الشاملة لمحيط السيارة من خلال نظام Panorama ، الذي يعرض رؤية صورًا لمحيط السيارة بأنماط متعددة من بينها Ultra-Wide الذي يوفر رؤية أوسع ونمط Invisible Hood View الذي يعرض محيط مقدمة السيارة، حيث تقدم تقنية Invisible-to-Visible صورًا لمحيط السيارة في الوقت الأصلي لتجنب العقبات، كما تزود السائق أيضًا بإشارات ملاحية على الشاشة الأفقية الوسطية. ويعمل نمط Ultra-Wide على توسيع مجال الرؤية بزاوية 170 درجة لتسهيل المناورة داخل مواقف السيارات حيث محدودية الرؤية، بينما يوفر نمط Invisible Hood المبتكر، رؤية واضحة للمنطقة الموجودة أسفل مقدمة السيارة مباشرة، من أجل قيادة أكثر أمانًا سواء على الطرق الوعرة أو في المساحات الضيقة.
كما تم تجهيز سيارة باترول بشاشة عرض ثلاثية الأبعاد توفر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة لمحيط السيارة، ما يعزز السلامة ويجعل المناورة في المساحات الضيقة أكثر أمانًا وبديهية. وتشمل ميزات السلامة الإضافية، مرآة الرؤية الخلفية الذكية وميزة الرؤية الخلفية المكبّرة التي تعزز الرؤية الخلفية، بالإضافة إلى نظام الكبح التلقائي في حال الطوارئ والذي يرصد حركة المشاة، ونظام التحذير القادر على التنبؤ بوقوع تصادم أمامي، ونظام الكبح التلقائي الخلفي في حال الطوارئ، والذي ينبه السائق إلى وقوع تصادم محتمل ومن ثم يفعّل المكابح عند الحاجة لتخفيف الاصطدام.
ويعمل تصميم الهيكل الجديد لسيارة نيسان باترول المصنوع من الفولاذ المعزز بكثافة أعلى، على تحسين الحماية في حال الاصطدام الأمامي وحماية المشاة، بما يضمن سلامة أفضل للركاب والمشاة على حد سواء. كما يتم ضمان السلامة الشاملة من خلال نظام متكامل لحزام الأمان المدعوم بسبع وسائد هوائية، بالإضافة إلى وسائد هوائية تم تصميمها خصيصًا وتوفيرها لأول لحماية منطقة الركبة بما يعزز عناصر السلامة للسائق.
وشملت التحسينات العملية، تحديث الفتح الكهربائي للبوابة الخلفية والتي تتميز الآن، بإمكانية فتحها بدون استخدام اليد، مع تقنية الحماية من الضغط والتي تضمن توقف البوابة فورًا في حال وجود عائق، بالإضافة إلى ذاكرة زاوية لمزيد من الراحة. كما توفر سيارة باترول الجديدة كليًا في كل صفوف المقاعد، منافذ USB النوع C بالإضافة إلى تقنية الشحن اللاسلكي في الكونسول الوسطى الأمامي.
تقدم سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا معايير جديدة، بمحركاتها القوية وتقنياتها المتقدمة وراحتها الفاخرة. حيث تم تصميمها لتقديم أداء استثنائي وتجارب قيادة راقية لتجسد بذلك، التزام نيسان بالابتكار والتميز.
وفي تعليق له، قال إيفان إسبينوزا، الرئيس التنفيذي للتخطيط في شركة نيسان موتور المحدودة: "مع الأخذ بعين الاعتبار أنها أعرق طرازات نيسان، وما تحظى به من احترام حول العالم، يأتي الجيل السابع من باترول ليكشف عن المزيد من الأداء، مع توفير أفضل للوقود، فضلًا عن تقنياته المتميزة وسهلة الاستخدام. ومن هنا، تعد باترول الجديدة كليًا لوحة فنية معبّرة، تمزج بين الحرفية والدقة والمميزات العملية. لتضمن الانتقال بالعائلات والأصدقاء براحة تامة، سواء على الكثبان الرملية أو الجبال أو داخل المدن المزدحمة، حيث يستمتع السائق والركاب بالرحلة، بغض النظر عن الوجهة."
ويمكن الآن، حجز سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا لدى شبكة شركاء نيسان في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، بأسعار تبدأ من 65 ألف دولار أمريكي. وتختلف الأسعار من سوق إلى آخر.
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