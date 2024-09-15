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جمارك دبي تحبط 13 محاولة لتهريب 54 كيلوغراماً من الماريغوانا

9/15/2024 8:13:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت جمارك دبي عن إحباط 13 محاولة لتهريب مادة الماريغوانا إلى داخل الدولة قام بها مسافرون من دولة آسيوية.

وأوضحت، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، أن ضباط التفتيش في جمارك دبي تمكنوا من فك رموز الأسلوب الإجرامي، وإحباط 13 محاولة لتهريب مادة الماريغوانا والقادمة بصحبة مسافرين من الدولة الآسيوية نفسها على فترات زمنية متباعدة.

وذكرت أن عمليات التدقيق والتفتيش أظهرت تكديس المادة المخدرة داخل أكياس بلاستيكية مضغوطة ومفرغة من الهواء، لضمان عدم انتشار الرائحة وزيادة تماسكها، ما يساعد في تهريب كميات كبيرة، ثم إخفائها بطريقة فنية داخل علب كرتون وبلاستيك لمواد غذائية ذات ماركات شهيرة، بوزن 54 كيلوغراماً.

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