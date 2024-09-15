سحب لعبة أطفال من الأسواق الأسترالية بسبب خطر قاتل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت السلطات الأسترالية سحب لعبة أطفال تباع في متاجر Target من جميع أنحاء البلاد بشكل عاجل، بعد تحذير خطير من هيئة مراقبة سلامة المنتجات بشأن عيب قاتل محتمل.
وكشفت الهيئة أن لعبة الدمبل المضمنة في هدية Baby Biceps من Fisher-Price تشكّل خطر اختناق شديد، بحسب "سكاي نيوز" البريطانية.
وكانت اللعبة الشهيرة قد بيعت في متاجر Target في جميع أنحاء أستراليا، كما تم بيع مجموعة الهدايا أيضاً في متجر Toyworld في Werribee، غرب ملبورن.
وأصدرت هيئة مراقبة التصنيع في أستراليا، استدعاءً عاجلاً هذا الأسبوع، محذرة من أن الأغطية الرمادية الصغيرة الموجودة في نهاية اللعبة يمكن أن تتفكك، وتنفصل عن اللعبة، وبالتالي قد يدخلها الطفل في فمه، فيؤدي ذلك إلى اختناقه.
وجاء في التنبيه: "قد لا يتوافق هذا المنتج مع المعيار الإلزامي للألعاب المخصصة للأطفال حتى 3 سنوات".
وحذرت من أن اللعبة تشكل خطرا على الأطفال: "هناك خطر الإصابة بإصابات خطيرة، أو الوفاة نتيجة الاختناق بالأغطية الرمادية، إذا انفصلت عن لعبة الدمبل".
وواصلت: "يجب على المستهلكين التوقف فوراً عن استخدام لعبة الدمبل التي تم سحبها من الأسواق، وإبعادها عن متناول الأطفال".
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