«كابستون تي جي» تغلق جولة تمويلية أولى لإطلاق مشروع بلوك تشين

أغلقت شركة كابستون تكنولوجي، ومقرها الإمارات، أولى جولاتها التمويلية بنجاح، لتجمع استثمارات تقدر بنحو 20 مليون درهم، وذلك بهدف تطوير مشروع «GAYA» بلوك تشين.

ويستهدف مشروع «GAYA»، بناء منظومة بلوك تشين وشبكة أولى متكاملة لدعم المشاريع الريادية في قطاعات عدة بينها الترفيه، وصناعة الألعاب، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى معايير البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة؛ وذلك للمساهمة في تقديم حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الرقمي المستدام.

بدوره، أكد عبدالله الموسى المكسور، الرئيس التنفيذي لشركة كابستون تكنولوجي، أن المشروع الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة ريادية ترتكز على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتمكين جيل جديد من رواد الأعمال وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.

وأشار إلى أنه في سبيل ذلك تعمل الشركة على امتلاك وإدارة الأصول التكنولوجية وتطوير البرمجيات مع التركيز على تطبيقات الويب 3 والجوال من خلال الشراكات الفعالة، لافتاً إلى أن شركته ستقوم بتوظيف الاستثمار الجديد في تعزيز حضورها في الإمارات والمنطقة العربية، وتحسين منصتها وتقديم مزايا جديدة للعملاء.

وأوضح المكسور، أن المشروع يستهدف مواصلة جهود اعتماد تقنية البلوك تشين لدى رواد الأعمال، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال دعم الابتكار والمشاريع الريادية لمواصلة تسريع وتيرة النمو في هذا القطاع الحيوي.

وتعد دولة الإمارات واحدة من أسرع البلدان نمواً في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، حيث إنه من المتوقع أن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، كما أعلنت الدولة عن استراتيجية وطنية للبلوك تشين خلال الفترة من 2021 – 2031، تستهدف تحويل 50% من العملات الحكومية إلى تقنيات البلوك تشين.