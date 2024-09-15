جولة ترويجية لسياحة عجمان في دول «رابطة الدول المستقلة»

بدأت دائرة التنمية في عجمان، جولة ترويجية في دول رابطة الدول المستقلة. وتهدف الجولة التي انطلقت في 14 سبتمبر وتستمر حتى 21 سبتمبر 2024؛ بهدف تعزيز التعاون مع ممثلي القطاع السياحي في كازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان، وجذب المزيد من السياح إلى إمارة عجمان.

وتشمل الجولة الترويجية زيارات إلى ثلاث عواصم رئيسة: ألماتي، طشقند، وباكو، سعت الدائرة من خلالها إلى تسليط الضوء على أحدث الوجهات السياحية والمشاريع الجديدة في عجمان، مع التركيز على تعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية.

وتشهد عجمان حالياً زيادة ملحوظة في السياحة القادمة من دول رابطة الدول المستقلة، حيث سجلت الإمارة زيادة بنسبة 12% في عدد الزوار و12% في عدد ليالي الإقامة، مما يعكس الجاذبية المتزايدة للإمارة كمقصد سياحي. كما سجلت معدلات الإشغال في الفنادق زيادة بنسبة 3%، وارتفعت إيرادات الغرف بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية: «تأتي هذه الجولة الترويجية في إطار استراتيجيتنا الشاملة لتعزيز مكانة عجمان كوجهة سياحية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن خلال زيارتنا لدول رابطة الدول المستقلة، نهدف إلى تعميق العلاقات الاستراتيجية مع شركائنا الرئيسيين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون المثمر وتبادل الخبرات».

وأضاف: «نطمح إلى رفع مستوى الوعي بثراء وتجدد عجمان كمقصد سياحي وثقافي فريد على مستوى دولة الإمارات، مما يسهم في جذب المزيد من الزوار. كما أننا متفائلون بأن هذه المبادرات ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزز مكانة عجمان كمركز جذب عالمي».

وتستهدف دائرة التنمية السياحية في عجمان من خلال هذه الجولة تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل؛ رفع الوعي الدولي بالإمارة كوجهة سياحية متميزة، وتعريف السوق الدولي بالتجارب السياحية الفريدة التي تقدمها. كما تسعى إلى تعزيز الشراكات مع الشركاء الدوليين في مجال السياحة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل المعرفة. بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لنمو السياحة من دول رابطة الدول المستقلة، وزيادة عدد الزوار والإيرادات السياحية، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإيرادات الفندقية وتوفير فرص عمل جديدة.