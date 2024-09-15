ارتفاع التضخم السنوي في السعودية إلى 1.6% في أغسطس

أظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأحد، ارتفاع التضخم السنوي في المملكة إلى 1.6 بالمئة في أغسطس من 1.5 بالمئة في يوليو.

وذكرت الهيئة في بيان «يعزى ذلك بشكل رئيس لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9 بالمئة، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9 بالمئة».

ووفقاً لبيانات الهيئة، ارتفعت إيجارات المساكن الفعلية بنسبة 10.7 بالمئة في أغسطس.

وظل التضخم في يونيو ويوليو عند 1.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات أغسطس أن الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات جاءت بسبب ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 4.6 بالمئة.

وأضاف بيان الهيئة «سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 1.5 بالمئة... في حين سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.6 بالمئة».

وأظهرت البيانات أن أسعار النقل تراجعت 3.4 بالمئة، وكذلك انخفضت «أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.5 بالمئة».

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 0.1 بالمئة في أغسطس.

وظل التضخم منخفضاً نسبياً في السعودية هذا العام مقارنة بالمستويات العالمية.

وفي أحدث تقرير عن المملكة، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط ​​التضخم في السعودية 1.9 بالمئة في 2024 واثنين بالمئة في 2025.