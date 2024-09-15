Sunday, 15 September 2024 04:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع التضخم السنوي في السعودية إلى 1.6% في أغسطس

9/15/2024 8:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأحد، ارتفاع التضخم السنوي في المملكة إلى 1.6 بالمئة في أغسطس من 1.5 بالمئة في يوليو.

وذكرت الهيئة في بيان «يعزى ذلك بشكل رئيس لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9 بالمئة، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9 بالمئة».

ووفقاً لبيانات الهيئة، ارتفعت إيجارات المساكن الفعلية بنسبة 10.7 بالمئة في أغسطس.

وظل التضخم في يونيو ويوليو عند 1.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات أغسطس أن الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات جاءت بسبب ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 4.6 بالمئة.

وأضاف بيان الهيئة «سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 1.5 بالمئة... في حين سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.6 بالمئة».

وأظهرت البيانات أن أسعار النقل تراجعت 3.4 بالمئة، وكذلك انخفضت «أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.5 بالمئة».

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 0.1 بالمئة في أغسطس.

وظل التضخم منخفضاً نسبياً في السعودية هذا العام مقارنة بالمستويات العالمية.

وفي أحدث تقرير عن المملكة، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط ​​التضخم في السعودية 1.9 بالمئة في 2024 واثنين بالمئة في 2025.

MENAFN15092024000110011019ID1108675361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث