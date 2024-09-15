البرازيل تعاقب إيلون ماسك وتصادر 3 ملايين دولار من شركاته

أعلنت المحكمة العليا في البرازيل أن أحد قضاتها، ألكسندر دي مورايس الذي أطلق دون هوادة حملة ضد إيلون ماسك، أمر بتحويل ثلاثة ملايين دولار مجمدة في حسابات شركتين مملوكتين من الملياردير الأمريكي إلى الدولة.

وقالت المحكمة في مذكرة الجمعة إن دي مورايس «أمر بتحويل 18.35 مليون ريال (3.28 ملايين دولار) مجمدة» في حسابات عائدة لمنصة «إكس» وشركة «ستارلينك» لخدمات الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، في البرازيل إلى الدولة.

وأشارت المحكمة العليا في البرازيل، في بيان لها، إلى أن دي مورايس أمر بتحويل أكثر 1.3 مليون دولار من حساب مصرفي لشركة إكس وحوالي 2 مليون دولار من حساب «ستارلينك».

وأعلنت أن القاضي اتخذ القرار يوم الأربعاء، وأن البنوك التي تحتفظ بحسابات الشركتين قد أبلغت يوم الخميس بأنها امتثلت للقرار.

وفرضت هذه العقوبة على شركتي ماسك بسبب غرامات مستحقة على منصة التواصل الاجتماعي التي تم حظرها في البرازيل بأمر من القاضي نفسه منذ 30 أغسطس.

ويأخذ القاضي على المنصة عدم قيامها بتعليق حسابات متهمة بنشر معلومات مضللة ولرفضها تعيين ممثل قانوني في البرازيل.

وقام القاضي، بالإضافة إلى حظر المنصة، بتجميد حسابات «إكس» و«ستارلينك»، لضمان تسديد الغرامات المفروضة على الشبكة الاجتماعية.

ويستخدم «إكس» 22 مليون شخص في البرازيل، وهو أكبر عدد في أمريكا اللاتينية.

وأضافت المحكمة: «بعد سداد كامل المبلغ المستحق، اعتبر القاضي أنه لا داعي لإبقاء الحسابات المصرفية مجمدة وأمر بإلغاء التجميد على الفور».

وفي 31 أغسطس، حظرت منصة إكس في جميع أنحاء البلاد، وحدد دي مورايس غرامة يومية قدرها 9000 دولار على أي شخص يستخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN) لاستخدامها.

وقد ادعت الشركة أن دي مورايس يريد ممثلاً قانونياً حتى تتمكن السلطات المحلية من ممارسة نفوذها.