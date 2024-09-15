غوارديولا يكيل المديح لهالاند .. نسي حياته الشخصية لمدة 90 دقيقة



أعرب الإسباني بيب غوارديولا

مدرب مانشستر سيتي عن إعجابه بالقوة الذهنية لهدافه النرويجي الشاب إيرلينج هالاند إلى جانب براعته في تسجيل الأهداف بعد أن أحرز هدفي الفوز 2 /1 على برينتفورد أمس السبت في الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد تسعة أهداف، ووصل لحاجز 99 هدفا مع سيتي.

ورغم الحالة النفسية السيئة التي يعيشها هالاند بعد وفاة صديق العائلة المقرب إيفار إيجا عن عمر يناهز 59 عاما، فقد أظهر القناص النرويجي مرة أخرى جودته الفريدة، حيث سجل هدفين في الشوط الأول لمساعدة مانشستر سيتي على قلب النتيجة بعدما تقدم برينتفورد في أول 22 ثانية فقط ، والمساهمة في تحقيق رابع انتصار على التوالي

في الدوري.

وبالنسبة لغوارديولا ، الذي أصبح فريقه الآن هو الوحيد في الدوري الممتاز الذي حقق سجلا مثاليا بنسبة 100%، فقد كان ذلك دليلا على قوة شخصية هالاند إلى جانب قدرته الفائقة على التسديد.

وأشار غوارديولا "أخبرني أنه يريد اللعب بالأمس هذه هي قوته، لمدة 90 دقيقة تنسى حياتك الشخصية".

ونقل الموقع الرسمي لسيتي عن جوارديولا قوله "لقد كان الأمر صعبا على عائلته، فوفاة أي شخص في هذا العمر أمر صعب على كل إنسان، لقد كان حزينا في غرفة تبديل الملابس، لكننا نحاول الاعتناء بالجميع وأن نكون قريبين منهم لذا بالأمس كان في مزاج أفضل بكثير".

وأشار المدرب الإسباني "إذا لم يكن مستعدا للعب، سيأتي إلي ويقول إنه غير مستعد لكنه لديه الكثير من الجودة وهو سلاح يجب أن نستخدمه، عندما تكون الفرق ضد بعضها البعض، فإن إيدرسون يمرر الكرة بشكل طويل."

كما وصف غوارديولا بداية هالاند الخاطفة للموسم الجديد بأنها أفضل سلسلة ثابتة له منذ انضمامه إلى سيتي قبل عامين.

وشدد غوارديولا على إن الطريقة التي كان على سيتي أن يقاتل بها من أجل هذا الفوز الأخير توضح فقط المطالب المكثفة التي يفرضها الدوري الإنجليزي الممتاز، أسبوعا بعد آخر.

وقال غوارديولا "إنه جيد حقا، إنها أفضل سلسلة من حيث الأداء، نعم، لكنها أربع مباريات فقط".

وواصل: "دائما ما أرى الجدول بعد 10 إلى 12 مباراة ولا أهتم بأي شيء، من الأفضل أن يكون لديك 12 نقطة بالتأكيد ولكن أي شيء سيحدث."

وأكد "جاء اللاعبون، مثل إلكاي جوندوجان الذي لم يشارك في فترة ما قبل الموسم، جاء كايل ووكر وجون ستونز ونحن بحاجة إلى الجميع، حيث من المفيد جدا بالنسبة لنا أن نفوز بهذه الطريقة، حيث توخى اللاعبون الحذر وشعر الجهاز الفني بذلك، وكيف عانينا اليوم، لهذا السبب من الصعب للغاية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وختم غوارديولا حديثه بالقول "المنافسة متقاربة للغاية، والمنافسون جيدون حقا، وحراس المرمى رائعون ويقومون ببناء الهجمات بشكل جيد".





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