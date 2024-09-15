أميركي مهدد بالسجن 20 عاما بعد ان أرعب ركاب طائرة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أرعب أمريكي طائرة مدعياً أنها على وشك السقوط، وهو يحمل قناع الأوكسجين، مثيراً فوضى عارمة في الجو.

ووفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، اتهم تشارلز أنجيل سالفا 30 عاماً بالتدخل في شؤون أفراد طاقم الطائرة والمضيفين.

ويواجه عقوبة السجن 20 عاماً في حالة إدانته.





حالة هستيرية

وقعت الحادثة على متن رحلة لشركة "فرونتير إيرلاينز" يوم الإثنين الماضي، خلال رحلة متجهة من كاليفورنيا إلى سان فرانسيسكو.

وذكر المدعون الفدراليون أنه بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، انتبه المضيفون إلى أن أقنعة الأوكسجين خارج المقصورة العلوية في أحد الصفوف.

وقال أحد الشهود إن سالفا بدا وكأنه يعاني من رهاب الأماكن المغلقة، وظهر كأنه يريد النزول من الطائرة، ثم سحب أقنعة الأوكسجين إلى الأسفل وعلقت يده بشكل خاطئ خلال هذه العملية.





إيذاء مضيفة ونشر الرعب

لم يسمح للمضيفين بتقديم المساعدة له، فساعده أحد الركاب في إطلاق سراح يده العالقة، بحسب النيابة العامة، ثم راح يتلفظ بعبارات بذيئة ضد المضيفة، مؤكداً أن الطائرة ستسقط.

كما حاول التهجم على أحد الركاب وحاول خنقها بقوة ما ترك علامات على رقبتها. كما تهجم على إحدى المضيفات متسبباً لها بكدمات.

وكان سالفا في حالة حستيرية ولم يتمكن طاقم الطائرة من السيطرة عليه، خاصة بعدما ادعى بأنّه سيقتل الجميع على متن الرحلة. وتدخل بعض الركاب محاولين تقييده لكنه مزّق الأصفاد البلاستيكية، فاستعانوا بحزام الأمان لربطه بإحكام بانتظار هبوط الطائرة.

وأجبر الكابتن على تحويل الرحلة إلى أونتاريو لأن الطاقم لم يشعر بالأمان أثناء محاولته إعادة سالفا إلى مقعده، وفقاً للمدعين العامين.

ووجهت المحكمة إلى سالفا الأربعاء الماضي تهمة التدخل في شؤون أفراد طاقم الطائرة والمضيفين، والإيذاء ونشر الرعب على متن الطائرة، ما يجعله عرضه لعقوبة السجن لمدة 20 عاماً في حالة إدانته.



