أميركي مهدد بالسجن 20 عاما بعد ان أرعب ركاب طائرة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أرعب أمريكي ركاب
طائرة مدعياً أنها على وشك السقوط، وهو يحمل قناع الأوكسجين، مثيراً فوضى عارمة في الجو.
ووفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، اتهم تشارلز أنجيل سالفا 30 عاماً بالتدخل في شؤون أفراد طاقم الطائرة والمضيفين.
ويواجه عقوبة السجن 20 عاماً في حالة إدانته.
حالة هستيرية
وقعت الحادثة على متن رحلة لشركة "فرونتير إيرلاينز" يوم الإثنين الماضي، خلال رحلة متجهة من كاليفورنيا إلى سان فرانسيسكو.
وذكر المدعون الفدراليون أنه بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، انتبه المضيفون إلى أن أقنعة الأوكسجين خارج المقصورة العلوية في أحد الصفوف.
وقال أحد الشهود إن سالفا بدا وكأنه يعاني من رهاب الأماكن المغلقة، وظهر كأنه يريد النزول من الطائرة، ثم سحب أقنعة الأوكسجين إلى الأسفل وعلقت يده بشكل خاطئ خلال هذه العملية.
إيذاء مضيفة ونشر الرعب
لم يسمح للمضيفين بتقديم المساعدة له، فساعده أحد الركاب في إطلاق سراح يده العالقة، بحسب النيابة العامة، ثم راح يتلفظ بعبارات بذيئة ضد المضيفة، مؤكداً أن الطائرة ستسقط.
كما حاول التهجم على أحد الركاب وحاول خنقها بقوة ما ترك علامات على رقبتها. كما تهجم على إحدى المضيفات متسبباً لها بكدمات.
وكان سالفا في حالة حستيرية ولم يتمكن طاقم الطائرة من السيطرة عليه، خاصة بعدما ادعى بأنّه سيقتل الجميع على متن الرحلة. وتدخل بعض الركاب محاولين تقييده لكنه مزّق الأصفاد البلاستيكية، فاستعانوا بحزام الأمان لربطه بإحكام بانتظار هبوط الطائرة.
وأجبر الكابتن على تحويل الرحلة إلى أونتاريو لأن الطاقم لم يشعر بالأمان أثناء محاولته إعادة سالفا إلى مقعده، وفقاً للمدعين العامين.
ووجهت المحكمة إلى سالفا الأربعاء الماضي تهمة التدخل في شؤون أفراد طاقم الطائرة والمضيفين، والإيذاء ونشر الرعب على متن الطائرة، ما يجعله عرضه لعقوبة السجن لمدة 20 عاماً في حالة إدانته.
MENAFN15092024000151011027ID1108675334
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.