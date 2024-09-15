«كتائب القسام» تعلن مقتل وجرح جنود إسرائيليين في رفح

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في عملية مركبة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأوضحت كتائب القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة إكس اليوم، أنه في عملية مركبة بحي الجنينة قرب مسجد عباد الرحمن شرق مدينة رفح قام المقاتلون باستهداف جرافة عسكرية من نوع دي 9 بقذيفة الياسين 105.
وأضافت أنه «فور تقدم قوة النجدة للمكان، تم استهداف ناقلة جند بجوارها عدد من الجنود بقذيفة الياسين 105 وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح».
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