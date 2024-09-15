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«كتائب القسام» تعلن مقتل وجرح جنود إسرائيليين في رفح

9/15/2024 7:13:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في عملية مركبة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة إكس اليوم، أنه في عملية مركبة بحي الجنينة قرب مسجد عباد الرحمن شرق مدينة رفح قام المقاتلون باستهداف جرافة عسكرية من نوع دي 9 بقذيفة الياسين 105.

وأضافت أنه «فور تقدم قوة النجدة للمكان، تم استهداف ناقلة جند بجوارها عدد من الجنود بقذيفة الياسين 105 وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح».

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