Sunday, 15 September 2024 02:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيسة وزراء بنغلاديش المعزولة متهمة بقتل بائع بقالة

9/15/2024 7:13:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حددت محكمة في بنغلاديش، اليوم، موعد 15 أكتوبر المقبل، لتقديم تقرير التحقيق في قضية تم رفعها ضد رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة وستة آخرين، بتهمة قتل بائع بقالة في 19 يوليو، بمنطقة محمدبور، في دكا، خلال حركة الطلاب المناهضة للتمييز.

وحدد قاضي محكمة دكا زكي الفارابي الموعد؛ لأن ضابط التحقيق في القضية لم يتمكن من تقديم التقرير اليوم، وذلك بحسب صحيفة «دكا تريبيون» اليوم.

وكان أمير حمزة شاتيل، أحد سكان منطقة محمدبور، قدَّم التماساً برفع دعوى قتل لدى محكمة دكا الكبرى، برئاسة قاضي المحكمة، راجيش تشودري، ضد الشيخة حسينة وآخرين في 13 أغسطس الماضي.

وهذه هي قضية القتل الأولى التي تم رفعها ضد الشيخة حسينة، بعد استقالتها وفرارها من البلاد إلى الهند في الخامس من أغسطس الماضي.

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت، نقلاً عن تقارير إعلامية وعن الحركة الاحتجاجية، أنه جرى الإبلاغ عن نحو 400 وفاة من 16 يوليو إلى 4 أغسطس، بينما تردد أن نحو 250 شخصاً قُتلوا خلال موجة التظاهرات الجديدة بين الخامس والسادس من أغسطس.

MENAFN15092024000110011019ID1108675307

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث