رئيسة وزراء بنغلاديش المعزولة متهمة بقتل بائع بقالة

حددت محكمة في بنغلاديش، اليوم، موعد 15 أكتوبر المقبل، لتقديم تقرير التحقيق في قضية تم رفعها ضد رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة وستة آخرين، بتهمة قتل بائع بقالة في 19 يوليو، بمنطقة محمدبور، في دكا، خلال حركة الطلاب المناهضة للتمييز.

وحدد قاضي محكمة دكا زكي الفارابي الموعد؛ لأن ضابط التحقيق في القضية لم يتمكن من تقديم التقرير اليوم، وذلك بحسب صحيفة «دكا تريبيون» اليوم.

وكان أمير حمزة شاتيل، أحد سكان منطقة محمدبور، قدَّم التماساً برفع دعوى قتل لدى محكمة دكا الكبرى، برئاسة قاضي المحكمة، راجيش تشودري، ضد الشيخة حسينة وآخرين في 13 أغسطس الماضي.

وهذه هي قضية القتل الأولى التي تم رفعها ضد الشيخة حسينة، بعد استقالتها وفرارها من البلاد إلى الهند في الخامس من أغسطس الماضي.

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت، نقلاً عن تقارير إعلامية وعن الحركة الاحتجاجية، أنه جرى الإبلاغ عن نحو 400 وفاة من 16 يوليو إلى 4 أغسطس، بينما تردد أن نحو 250 شخصاً قُتلوا خلال موجة التظاهرات الجديدة بين الخامس والسادس من أغسطس.

