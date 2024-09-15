22 سبتمبر موعد الاعتدال الشمسي الخريفي وتساوي الليل بالنهار في الإمارات

يبدأ في 22 سبتمبر الحالي فلكياً فصل الخريف في النصف الشمالي من الأرض متزامناً مع موعد الاعتدال الشمسي الخريفي وتتعامد الشمس على خط الاستواء متجهة نحو الجنوب.

وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إنه في عصر يوم 22 سبتمبر يتساوى الليل بالنهار في الإمارات ويأخذ الليل زيادته على حساب النهار الذي ستستمر ساعاته بالنقصان فيما سيبدأ الليل الدائم يخيم تدريجياً على المناطق الشمالية القطبية حتى حلول الربيع.

وأضاف أنه يتألق في أمسيات بداية الخريف عدد من المجموعات النجمية المتميزة منها: "الدب الأكبر"، ويبدأ المربع الخريفي "الفرس المجنح" التي سمتها العرب "مربع الدلو" بالظهور من الجهة الشرقية كما تشهد الأرض خلال فترة الخريف زخات شهب مميزة تشاهد بالعين المجردة عند الأجواء الصحوة، كما تشاهد ذروة زخات الشهب التالية خلال الخريف "الصياديات أو الجباريات خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر والأسديات 16-18 نوفمبر والتوأميات 13- 15 ديسمبر".

وأشار الجروان إلى أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض دون 25 م ليلاً ودون 40 م نهاراً بدءاً من موعد الاعتدال الخريفي لتتجه الأجواء تدريجياً نحو الاعتدال أما برودة الليل فتبدأ عندما تنخفض درجات الحرارة الدنيا دون 20 م ليلاً بدءاً من منتصف أكتوبر إلى منتصف أبريل، أما برودة النهار فتبدأ عندما تنخفض درجات الحرارة العليا وتكون دون 30 م نهاراً من منتصف نوفمبر إلى منتصف مارس.

ويكون موسم الأمطار الشتوية خلال بداية نوفمبر إلى نهاية مارس وتقارب كمية الأمطار خلال الخريف 22% من مجموع الأمطار الهاطلة وتتركز في النصف الأخير منه، وتظل الرطوبة مرتفعة فيتشكل الضباب والندى صباحاً، خاصة من منتصف سبتمبر إلى منتصف نوفمبر وتنتشر في هذا الفصل الفواكه الخريفية منها الرمان والحمضيات والزيتون، كما أن الجو يكون مناسباً للغرس والزراعة ونقل الفسائل وتقليم الأشجار وتزرع فيه معظم الخضراوات الشتوية.