إغلاق 40 خط سكة حديد في التشيك بسبب سوء الأحوال الجوية

تم إغلاق حوالي 40 خط سكة حديد، في جمهورية التشيك، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم إغلاق العديد من الخطوط في منطقة جيسينيكو.

وقال مارتن كافكا، المتحدث باسم رجال الإطفاء بإدارة السكك الحديدية إن الفيضانات أوقفت الحركة في ممر السكك الحديدية الرئيسي بين براغ وأوسترافا، حسب إذاعة براغ اليوم الأحد.

وتم إغلاق بعض خطوط السكك الحديدية كإجراء احترازي، بينما تضررت خطوط أخرى، بسبب الفيضانات أو الأشجار المتساقطة. ويقوم العمال في منطقة جيسينيكو بفحص الخطوط المغلقة لاستعادة الخدمة. ونصح مارتن كافكا المواطنين بعدم السفر غير الضروري، مع استمرار الاضطرابات.

وكان عمدة مدينة تشيسكي تشين التشيكية الواقعة على الحدودية البولندية-التشيكية، قد أمر بإجلاء عدة آلاف من السكان من وسط المدينة خلال الليل، حيث هدد نهر أولزا، أحد روافد نهر أودر، بالفيضان على ضفتيه.

وفي مدينة أوبافا، الواقعة على نهر أوبافا، غادر آلاف الأشخاص منازلهم في وقت سابق جراء خطر حدوث فيضانات عارمة. ومن بين المناطق المتضررة أكبر مجمع سكني شاهق في المدينة. كما تم نقل الأشخاص إلى بر الأمان في بلدة كرنوف وبلدات أخرى.





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