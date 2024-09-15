Sunday, 15 September 2024 02:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إغلاق منصة تدوينات منافسة لـ«إكس» بعد إفلاس الشركة المالكة

9/15/2024 6:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الشركة المالكة لمنصة التدوينات الصغيرة «كوهوست»، التي أطلقت في يونيو 2022 لمنافسة منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تويتر (إكس حالياً)، اعتزامها إغلاق هذه المنصة بعد إفلاسها.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن المنصة التي كانت تعمل على غرار «تويتر»، تتيح للمستخدمين إمكانية متابعة الآخرين وعرض المشاركات، والتفاعل معها وإعادة نشر المشاركات وتشاركها مع مستخدمين آخرين.

ولكن كوهوست ميَّزت نفسها بالتركيز على التسلسل الزمني لعرض المشاركات، وليس وفقاً على الموضوعات الشائعة على المنصة، مع دعم المشاركات الطويلة دون الالتزام بالحد الأقصى لعدد الحروف الذي كان موجوداً على منصة «تويتر»، إلى جانب تبني نموذج اقتصادي لا يعتمد على الإعلانات للحصول على التمويل.

في الوقت نفسه كان الاشتراك المدفوع «كوهوست بلس» في المنصة الناشئة يتيح خصائص متقدمة مثل زيادة حجم الملف الذي يمكن تحميله، مع خطط لإضافة دعم لأدوات منتجي المحتوى مثل بيع الاشتراكات وغير ذلك.

يُذكر أن شركة البرمجيات غير الهادفة للربح «أنتي سوفت وير سوفت وير كلوب» أسست منصة كو هوست، بالاشتراك مع عدد صغير من المبرمجين على أساس التصدي، لسيطرة الشركات العملاقة والرأسمالية على الشعار الذي رفعته.

وقال المؤسسان للشركة كولين باير وجاي كابلان في عام 2020: «نرى العالم يقتنع بأكاذيب الأشخاص الذين يؤمنون بالإمكانات التخريبية للتكنولوجيا، والذين يعتقدون أن أفضل طريقة للاستفادة من هذه الإمكانات هي إقامة كيانات عملاقة هادفة للربح».

وأضافا: «أنهما يعتقدان أن في وسعهما تغيير الوضع إلى الأفضل من خلال خلق أدوات تركز على التعامل العادل والنمو المستدام وليس على السيطرة على السوق».

وبرغم طموح كوهوست في تحدي سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى، فإنها واجهت منافسة متزايدة ليس فقط من جانب إكس لكن من جانب ميتا أيضاً التي أطلقت منصة مماثلة لإكس باسم ثريدز.

كما أن المستخدمين الذين يفضلون شبكات التواصل الاجتماعي على الشبكة الاجتماعية المفتوحة أصبح لديهم خيارات متنوعة للغاية ومنها منصات ماستودون وبلوسكاي وغيرهما. ونتيجة بذلك لم تعد منصة كوهوست قادرة على الاستمرار.

MENAFN15092024000110011019ID1108675244

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث