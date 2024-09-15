إغلاق منصة تدوينات منافسة لـ«إكس» بعد إفلاس الشركة المالكة

أعلنت الشركة المالكة لمنصة التدوينات الصغيرة «كوهوست»، التي أطلقت في يونيو 2022 لمنافسة منصة الشهيرة تويتر (إكس حالياً)، اعتزامها إغلاق هذه المنصة بعد إفلاسها.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن المنصة التي كانت تعمل على غرار «تويتر»، تتيح للمستخدمين إمكانية متابعة الآخرين وعرض المشاركات، والتفاعل معها وإعادة نشر المشاركات وتشاركها مع مستخدمين آخرين.

ولكن كوهوست ميَّزت نفسها بالتركيز على التسلسل الزمني لعرض المشاركات، وليس وفقاً على الموضوعات الشائعة على المنصة، مع دعم المشاركات الطويلة دون الالتزام بالحد الأقصى لعدد الحروف الذي كان موجوداً على منصة «تويتر»، إلى جانب تبني نموذج اقتصادي لا يعتمد على الإعلانات للحصول على التمويل.

في الوقت نفسه كان الاشتراك المدفوع «كوهوست بلس» في المنصة الناشئة يتيح خصائص متقدمة مثل زيادة حجم الملف الذي يمكن تحميله، مع خطط لإضافة دعم لأدوات منتجي المحتوى مثل بيع الاشتراكات وغير ذلك.

يُذكر أن شركة البرمجيات غير الهادفة للربح «أنتي سوفت وير سوفت وير كلوب» أسست منصة كو هوست، بالاشتراك مع عدد صغير من المبرمجين على أساس التصدي، لسيطرة الشركات العملاقة والرأسمالية على الشعار الذي رفعته.

وقال المؤسسان للشركة كولين باير وجاي كابلان في عام 2020: «نرى العالم يقتنع بأكاذيب الأشخاص الذين يؤمنون بالإمكانات التخريبية للتكنولوجيا، والذين يعتقدون أن أفضل طريقة للاستفادة من هذه الإمكانات هي إقامة كيانات عملاقة هادفة للربح».

وأضافا: «أنهما يعتقدان أن في وسعهما تغيير الوضع إلى الأفضل من خلال خلق أدوات تركز على التعامل العادل والنمو المستدام وليس على السيطرة على السوق».

وبرغم طموح كوهوست في تحدي سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى، فإنها واجهت منافسة متزايدة ليس فقط من جانب إكس لكن من جانب ميتا أيضاً التي أطلقت منصة مماثلة لإكس باسم ثريدز.

كما أن المستخدمين الذين يفضلون شبكات التواصل الاجتماعي على الشبكة الاجتماعية المفتوحة أصبح لديهم خيارات متنوعة للغاية ومنها منصات ماستودون وبلوسكاي وغيرهما. ونتيجة بذلك لم تعد منصة كوهوست قادرة على الاستمرار.