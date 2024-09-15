ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ياغي في فيتنام إلى 281 قتيلاً

أعلنت السلطات الفيتنامية اليوم الأحد أن حصيلة ضحايا إعصار ياغي ارتفعت إلى 281 قتيلا، في حين مازال هناك 67 شخصا في عداد المفقودين.

وقد اجتاح إعصار ياجغي، أقوى إعصار يضرب شمال فيتنام منذ نحو 30 عاما، المنطقة منذ أسبوع، محملا برياح قوية وأمطار موسمية.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والسدود في فيتنام في تقرير صدر اليوم الأحد إن أكثر من 1900 شخص أصيبوا.

ومن بين الضحايا 52 قتيلا و33 مفقودا في قرية تدمرت بصورة كاملة، وجرفها الاعصار في 10 سبتمبر الجاري في منطقة باو ين بإقليم لاو كاي.

وتم العثور على جثث 30 شخصا في موقع، جرف الاعصار فيه حافلة وخمس سيارات وعشر دراجات بخارية في إقليم كاو بانج في اليوم السابق.

ووفقا لغرفة التحكم الخاصة بالكوارث، فإن الاعصار ألحق الضرر بـ 235 ألف منزل.

كما نفقت أكثر من 6ر2 مليون حيوان، بصورة أساسية من الدواجن والماشية، كما تضرر أكثر من 200 ألف هيكتار من حقول الأرز بصورة كاملة.

وقد انحسرت مياه الفيضانات منذ ذلك الحين، ولكن المناطق المتضررة مازالت تبذل جهودا لإزالة آثار الاعصار.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونسيف" إن الملايين من الأطفال بشمال فيتنام في حاجة ماسة للدعم بعد الاعصار، حيث هناك ثلاثة ملايين شخص لا يستطيعون

الحصول على مياه صالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي.

ووفقا للتقديرات الأولية للحكومة الفيتنامية، فإن إعصار ياجي تسبب في خسائر أولية بقيمة نحو 6ر1 مليار دولار لفيتنام، مما كبد إجمالي الناتج المحلي خسائر بنسبة 15ر0% هذا العام.

وكان إعصار ياجي قد اجتاح الفلبين والصين، مما تسبب في وقوع وفيات ودمار أيضا.

كما ضرب الاعصار ميانمار وتايلاند أيضا.



