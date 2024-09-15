حمدان بن محمد يطلق مبادرة جديدة لدعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، الدفاع، عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار ضمن برنامج دبي للبحث والتطوير الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «البحث والتطوير ركيزة رئيسية في نجاح المدن والدول والاقتصادات، ونريد أن تكون دبي من أفضل مدن العالم في دعم الباحثين والعلماء وتوفير التمويل والبنية التحتية والتشريعية للارتقاء بالمجال البحثي».

وأضاف سموه: «ولهذا نعلن اليوم عن مبادرة جديدة لدعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار ضمن برنامج دبي للبحث والتطوير الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل».

وأكد سموه أن «هذه المبادرة ستقدم المنح التمويلية والدعم المطلوب لتنفيذ المشاريع الجديدة والأفكار الطموحة على أرض الواقع في دبي».

وتابع سموه: «وننتظر مشاركات مميزة من الأكاديميين والباحثين والجامعات الوطنية والعالمية والمؤسسات البحثية من دولة الإمارات وكافة أنحاء العالم في هذه المبادرة».