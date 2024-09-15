الأردن..الحكومة تضع استقالتها بين يدي الملك

الأردن..الحكومة تضع استقالتها بين يدي الملك
التاريخ
9/15/2024 5:25:21 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني – علم موقع خبرني أن حكومة بشر الخصاونة وضعت استقالتها بين يدي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم الأحد.
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