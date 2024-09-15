«ميتا» تقلص ظهور علامة تمييز المحتوى المعدَّل باستخدام الذكاء الاصطناعي

غيَّرت شركة التكنولوجيا الأمريكية ميتا بلاتفورمس الطريقة التي تميز بها المحتوى الذي تم تحريره أو تعديله باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على منصات إنستغرام وفيسبوك وثريدز.

ونقلت ميتا علامة "معلومات الذكاء الاصطناعي" في مثل هذا النوع من المحتوى إلى قائمة خيارات المنشور، في حين كانت توجد في السابق مباشرة تحت اسم المستخدم الذي نشر المنشور.

وقالت الشركة إن العلامة ستظل تظهر تحت المحتوى الذي تم إنتاجه باستخدام أداة ذكاء اصطناعي.

ويعني هذا أنه في حين سيتم إخفاء العلامة بالنسبة للمحتوى الذي تم تحريره أو تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإنها ستظل ظاهرة أسفل المحتوى المنتج تماماً باستخدام التقنية الحديثة.

ونقل موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن "ميتا" القول إن التغيير المقرر تطبيقه في الأسبوع الحالي، سيعكس بصورة أفضل درجة استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى المنشور على منصاتها.

وذكر "تك كرانش" أنه بزيادة درجة صعوبة إيجاد علامة استخدام الذكاء الاصطناعي، سيصبح من الأسهل خداع المستخدمين باستخدام محتوى تم تحريره باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد أن أصبحت هذه الأدوات أوسع نطاقاً وأكثر تقدماً.

ورغم أن الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنية حديثة نسبياً، فهذه ليست المرة الأولى التي تغير فيها شركة ميتا طريقة تمييز مثل هذا المحتوى على منصاتها.

وفي يوليو الماضي، غيرت الشركة العلامة من "صنع باستخدام الذكاء الاصطناعي" إلى "معلومات الذكاء الاصطناعي" بعد أن تلقت الشركة شكاوى من مصورين فوتوغرافيين يقولون إن هذه العلامة تظهر على صورهم التي صوروها بآلات تصويرهم الحقيقية ولم يتم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي ذلك الوقت، قالت ميتا إن عبارة "صنع باستخدام الذكاء الاصطناعي" لم تكن واضحة بشكل كافٍ لكي يفهم المستخدمون أن صوراً محددة تم تحريرها أو تعديلها فقط باستخدام الذكاء الاصطناعي، وليست مصنوعة بالكامل باستخدام هذه التقنية.