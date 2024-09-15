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بيل غيتس يحذر من وباء عالمي خلال السنوات الـ25 المقبلة

9/15/2024 5:16:49 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حذر بيل غيتس الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" من أنه إذا تمكن العالم من تجنب الحرب، فإن احتمال اندلاع جائحة عالمية سيصبح حقيقية في غضون السنوات الـ25 المقبلة.

وقال لبرنامج "Make It" على قناة CNBC إن "الكثير من الاضطرابات" في عصرنا هذا قد يؤدي إلى إشعال حرب كبرى، محذرا من أنه "إذا تجنبنا حربا كبيرة... إذن، نعم، سيكون هناك جائحة أخرى، على الأرجح في السنوات الـ 25 المقبلة".

بعد رؤية سوء الاستعداد لمواجهة جائحة كوفيد-19، انضم غيتس إلى رابطة العقول العلمية التي تخشى كيف قد يكون أداء العالم إذا اجتاحت حالة طوارئ صحية عالمية أخرى السكان.

وقام غيتس بتأليف كتاب في عام 2022 بعنوان "كيفية منع الوباء التالي" حيث تناول أوجه القصور في الاستعداد للتعامل مع آثار الأمراض المنتشرة، بما في ذلك تقنيات الحجر الصحي المعززة والاستثمار في أبحاث اللقاحات.

وقال غيتس في المقابلة متحدثا عن الولايات المتحدة إن "الدولة التي توقع العالم أن تكون النموذج في القيادة لم ترقى إلى مستوى تلك التوقعات".

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