ركلتا جزاء تمنحان ريال مدريد الفوز على ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

هز فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي الشباك في الشوط الثاني من ركلتي جزاء ليقودا حامل اللقب لفوز بشق الأنفس 2-صفر على مضيفه ريال سوسيداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني السبت.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 58 عندما سجل فينيسيوس من ركلة جزاء حصل عليها ريال مدريد بعدما لمس الوسط سيرجيو جوميز الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحسم مبابي الفوز أيضا من علامة الجزاء في الدقيقة 75 إثر مخالفة تعرض لها فينيسيوس داخل المنطقة.

ولا يزال فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة المتصدر الذي يواجه جيرونا غدا الأحد.

وجاءت المواجهة مثيرة وسريعة الإيقاع أهدر خلالها الفريقان سلسلة من الفرص وحرم إطار المرمى ريال سوسيداد من التسجيل في ثلاث مناسبات.

ويعاني ريال مدريد من غيابات عديدة للإصابة، بينها ديفيد ألابا وجود بلينجهام وإدواردو كامافينجا وداني سيبايوس قبل أيام من مواجهة شتوتجارت في مستهل مشواره في دوري الأبطال.

وفي ظل هذه الغيابات، أجرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ثلاثة تغييرات على تشكيلته الأساسية التي تغلبت على بيتيس قبل التوقف الدولي.

لكن مشكلات الإصابات تفاقمت في بداية المباراة عندما اضطر لاعب الوسط المهاجم براهيم دياز لمغادرة أرضية الملعب بعدما تعرض لإصابة في عضلات الساق اليمنى في الدقيقة 24.

وكان المغربي أحد أنشط لاعبي ريال في بداية المباراة ومرر كرات إلى مبابي الذي كاد أن يسجل في ثلاث مناسبات من انطلاقات من الجهة اليمنى لكن حارس المرمى المتألق أليكس ريميرو كان بالمرصاد وتصدى لضربة رأس لعبها أنطونيو روديجر من مسافة قريبة في الدقيقة 29.

وكثيرا ما شكل ريال سوسيداد خطورة في الهجمات المرتدة وكاد أن يسجل من محاولتي لوكا سوتشيتش وشيرالدو بيكر اللتين ارتدتا من العارضة في الدقيقتين 25 و39.

وحرم إطار المرمى سوتشيتش من التسجيل في أول هجمة في الشوط الثاني قبل أن يتصدى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ببراعة من ضربة رأس لعبها إيجور زوبلديا من مسافة قريبة.

لكن ركلتي الجزاء منحتا ريال مدريد الفوز