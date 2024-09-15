أنشيلوتي يعترف : ريال مدريد لم يستحق الفوز على سوسيداد



قال كارلو أنشيلوتي مدرب إن فريقه لم يفرض سيطرته بما يكفي ليستحق الفوز 2-صفر على ريال سوسيداد بعدما سجل فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي من ركلتي جزاء في الشوط الثاني.

لكن أنشيلوتي أشاد بقدرة لاعبيه على الصمود وأعرب عن فخره بقدرتهم على تحمل الضغط الذي فرضه سوسيداد والحصول على ثلاث نقاط ثمينة.

وقال

"كانت معقدة. لم نستحق الفوز لأن ريال سوسيداد ضغط علينا بقوة.صمدنا وعانينا وأظهرنا شخصيتنا والتزامنا. أقدر ذلك كثيرا لأنه ليس من السهل إيجاد الالتزام (الخططي) في فريق يتمتع بكل هذه الموهبة والكفاءة، واليوم نجحنا في ذلك".

وأضاف "أغادر (الملعب) وأنا راض للغاية، ومن ثم يتعين علينا أن ننتقد أنفسنا من أجل التحسن. إنها فرصة رائعة لنا لتقييم ما لم نفعله بشكل جيد ولكن مع الحصول على ثلاث نقاط إضافية في جدول الترتيب".

وظل ريال مدريد في المركز الثاني لكنه يملك الآن 11 نقطة متأخرا بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الذي يحل ضيفا على جيرونا صاحب المركز الخامس

الأحد.

واعترف أنشيلوتي بأن فريقه يعاني من الإرهاق والتراجع في المستوى، لكنه قال إن ذلك كان متوقعا بسبب الجدول المزدحم للمباريات والعودة من فترة التوقف الدولي.

وقال المدرب الإيطالي إنه لاحظ تحسنا في أداء مبابي مع تأقلم قائد فرنسا في ناديه الجديد، بعد أن سجل هدفه الثالث مع ريال مدريد في الدوري.

وأضاف أنشيلوتي الذي غاب عنه لاعبو الوسط جود بلينجهام وإدواردو كامافينجا وداني سيبايوس وأوريلين تشواميني "يمكننا التطرق إلى كل مشكلات هذه المباراة، لكن الشيء المهم كان الخروج بالفوز.علينا أن نأخذ في الاعتبار أننا لسنا في كامل جاهزيتنا. إنه أمر طبيعي، نفتقد أربعة لاعبين في خط الوسط بسبب الإصابة. أقدر كثيرا عمل أولئك الذين خاضوا المباراة".

وتابع "أرى أن مبابي أصبح أكثر نشاطا وحيوية. إنه خطير للغاية ويتعاون بشكل جيد مع فينيسيوس والمهاجمين الآخرين. إنه يتحسن كثيرا. لقد أحببت المباراة التي قدمها كثيرا".

وسيحول ريال مدريد أنظاره الآن للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا إذ يستضيف شتوتجارت يوم الثلاثاء.

