ميسي يكلل عودته من الإصابة بثنائية وتمريرة حاسمة

كلَّل النجم الارجنتيني ليونيل عودته الى الملاعب بعد غياب شهرين بسبب الإصابة، بتسجيله ثنائية مع تمريرة حاسمة مساهما في فوز فريقه إنتر ميامي على ضيفه فيلادلفيا يونيون 3-1 السبت ضمن الأمريكي لكرة القدم.

وبكر فيلادلفيا يونيون بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثانية عبر المهاجم الدنماركي ميكايل يوهري بتسديدة زاحفة بيسراه من خارج المنطقة، لكن ميسي رد بقوة وبثنائية في أربع دقائق.

أدرك المخضرم البالغ من العمر 37 عاما التعادل في الدقيقة 26 اثر تمريرة من زميله السابق في برشلونة الاسباني المهاجم الاوروغوياني لويس سواريس خارج المنطقة فتلاعب بأحد المدافعين وتوغل داخلها قبل أن يتابعها بيمناه زاحفة على يمين الحارس أندرو ريك، ومنح التقدم لفريقه بعد اثر تمريرة من زميله السابق الاخر في النادي الكاتالوني المدافع الاسباني جوردي البا داخل المنطقة فتابعها زاحفة بيسراه على يسار الحارس ريك (30).

وتابع ميسي تألقه ورد الهدية إلى سواريس بتمريرة حاسمة سجل منها الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من حافة المنطقة أسكنها على يمين الحارس ريك.

وغاب ميسي عن الملاعب منذ تتويج الأرجنتين بكأس كوبا أميركا على حساب كولومبيا في 14 تموز/يوليو بسبب إصابة في الكاحل.

وخاض ميسي المباراة الاولى بألوان إنتر ميامي منذ الأول من يونيو الماضي، حيث حرم الفريق الأميركي من خدمات نجمه في ثماني مباريات في الدوري.

كما غاب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات عن المباراتين الاخيرتين لمنتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 مطلع سبتمبرالحالي.

عاد المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا إلى الأمور دون تأخير. وسجل "لابولجا" هدفين في أربع دقائق (26، 30) وسلم تمريرة حاسمة للويس سواريز في نهاية الوقت الإضافي (90+8)، فيما بدأ فيلادلفيا المواجهة بفضل ميكائيل أوري (الثاني).

وقال ميسي "الحقيقة هي أنني متعب بعض الشيء

الحرارة والرطوبة في ميامي لا تساعدانني أيضًا، لكنني أردت حقًا العودة، لقد كنت بعيدًا عن الملعب لفترة طويلة".

وأضاف "خلال العام لم نكن محظوظين حقًا بسبب الإصابات، ولم نكن في أفضل حالاتنا أبدًا

اليوم نحن في المركز الأول بفارق كبير عن جدارة، ومع القليل من الحظ، سننهي الموسم في القمة". وقال ميسي، الذي تأهل بالفعل للمباريات الفاصلة مع فريقه: "ماذا سيحدث بعد ذلك".

وعزز إنتر ميامي صدارته للمنطقة الشرقية بفوزه الخامس تواليا والتاسع عشر في 28 مباراة في الدوري حتى الآن، حيث يتفوق بفارق عشر نقاط على مطارده المباشر سينسيناتي.



