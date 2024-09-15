استقالة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعد أحداث مباراة العراق

تقدم مجلس إدارة الاتحاد الكويتي باستقالته، إثر اجتماع طارئ لأعضائه عقد مساء السبت، على خلفية ما شهدته المنتخب مع ضيفه العراقي الثلاثاء الماضي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء القرار بعد الاطلاع على مضمون التقرير الذي رفعته لجنة التحقيق إلى مجلس الإدارة، بخصوص ما شهده اللقاء من فوضى.

وجاء في البيان: "استقالة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي من منصبه وتكليف الأمين العام بالتكليف بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال مدة المجلس الحالي".

كما "قرر مجلس الإدارة قبول استقالة الأمين العام للاتحاد وتكليف صالح ناصر المجروب القيام بمهامه، وقبول استقالة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام".

وكان الاتحاد قرر بعيد المباراة تشكيل لجنة تحقيق بالأحداث "غير المقبولة" التي صاحبت اللقاء، وأوقف أمينه العام ومدير العلاقات العامة، قبل أن يرضخ للهجمات والانتقادات التي طالته من كل حدب وصوب ويستقيل بكامل أعضائه.

وأعرب الاتحاد في بيان بثه مساء الثلاثاء عن

"أسفه الشديد للأحداث التي شهدتها المباراة"، متوجها للجماهير الغفيرة التي حضرت إلى استاد جابر الأحمد الدولي "بالاعتذار على ما تعرضت له من معوقات".

وتعرض الاتحاد لانتقادات لاذعة بعيد نهاية المواجهة، بسبب سوء التنظيم والفوضى التي رافقت المباراة نتيجة عدم ربط التذاكر بأرقام المقاعد، فضلا عن دخول عدد كبير من المشجعين لا يحملون تذاكر وحرمان عدد ممن يحملها من الدخول.

وأقيمت المباراة في أجواء صعبة وصلت فيها الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية من دون توفير مياه شرب للحضور، الأمر الذي أدى إلى حالات من الإغماء والاختناق، وناشدت الجماهير المسؤولين تزويدها بالماء، حسب مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.

وامتلأ الملعب الذي افتتح قبل 14 سنة ويتسع لـ60 ألف متفرج، قبل أكثر من 3 ساعات على انطلاق المباراة رغم الحرارة المرتفعة، بعدما بيعت التذاكر كافة، بينها 5 آلاف للجمهور الضيف.

وانتزع العراق المنقوص لاعبا منذ الدقيقة السابعة بسبب الطرد، تعادلا سلبيا من مضيفته الكويت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث من التصفيات الآسيوية للمونديال.