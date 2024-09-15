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النصر السعودي يحسم الجدل حول مشاركة رونالدو أمام الشرطة العراقي

9/15/2024 5:12:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الأحد غياب قائده وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن لقاء الشرطة العراقي في افتتاح مشوار الفريق في بطولة
دوري ايطال اسيا للنخبة
غدا الاثنين .

وأكد نادي النصر عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الإجتماعي اليوم الأحد أن "عدوى في الجهاز التنفسي أصابت النجم البرتغالي استوجبت عدم مرافقته للفريق بعد التشاور من طبيب النادي".

ويأمل النصر في تحقيق فوز يعوض به التعثر المحلي إذ أن الفريق استهل موسمه بخسارة كأس السوبر السعودي أمام الهلال قبل أن يفقد أربع نقاط في أول ثلاث مباريات في دوري روشن.

وتعد هذه ثاني مباراة يخوضها النصر أمام الشرطة، حيث التقيا العام الماضي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية 2023) وفاز النصر بهدف نظيف ليتأهل إلى النهائي الذي حقق فيه فوزًا مثيرًا أمام الهلال ليتوج باللقب.

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