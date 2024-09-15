«للصبر حدود».. مدفيديف يحذر من رد نووي روسي ضد الغرب

حذَّر دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أمس، من أن صبر روسيا على عدم الإقدام على رد نووي ضد التصرفات الغربية في أوكرانيا يوشك على النفاد.

وذكر، في رسالة نشرها على قناته في «تلغرام»، نقلتها وكالة «تاس» الروسية، أنه بينما «لا مصلحة لأي طرف في النزاع النووي»، فقد مارست روسيا حتى الآن ضبط النفس في استخدام قدراتها النووية رداً على التدخل الغربي، خاصة فيما يتعلق بالضربات الدقيقة في عمق الأراضي الروسية. ولكنه، حذر من أن «حتى أعظم مستوى من الصبر له حدود».

جاءت هذه التحذيرات بعد المناقشات الأخيرة في الولايات المتحدة بشأن تقديم أنظمة تكتيكية للجيش الأوكراني، التي قد تمكّن كييف من تنفيذ ضربات أكثر عمقاً في الأراضي الروسية.

كما أشار الكرملين إلى أنه يعي التهديد المتصاعد، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تستعد لتدابير مضادة.