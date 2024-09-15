وزير الخارجية المصري يتوجه إلى روسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
توجه وزير الخارجية والهجرة
المصري بدر عبدالعاطي اليوم الأحد إلى موسكو في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية
إنه من المنتظر أن تشهد زيارة
الوزير عبد العاطي التباحث مع كبار المسؤولين الروس بشأن سبل دفع أوجه التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن لقاء عدد من رموز الجالية المصرية.
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