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وزير الخارجية المصري يتوجه إلى روسيا

9/15/2024 5:12:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


توجه وزير الخارجية والهجرة
المصري بدر عبدالعاطي اليوم الأحد إلى موسكو في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية
إنه من المنتظر أن تشهد زيارة
الوزير عبد العاطي التباحث مع كبار المسؤولين الروس بشأن سبل دفع أوجه التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن لقاء عدد من رموز الجالية المصرية.

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