فرنسا تعلن مصرع عدد من المهاجرين أثناء محاولتهم عبور المانش

أعلنت السلطات المحلية الفرنسية الأحد "مصرع عدد من المهاجرين" ليل السبت الأحد أثناء محاولتهم عبور المانش بشكل غير نظامي من شمال فرنسا باتجاه إنجلترا.

ووقع هذا الحادث بعد أقل من أسبوعين على غرق قارب أسفر عن مقتل 12 شخصا في الثالث من سبتمبر، في أسوأ حصيلة خلال هذه السنة، ما أدّى إلى رفع عدد القتلى أثناء العبور غير النظامي للمانش إلى 37 شخصا على الأقل منذ يناير.