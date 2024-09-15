فرنسا تعلن مصرع عدد من المهاجرين أثناء محاولتهم عبور المانش

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت السلطات المحلية الفرنسية الأحد "مصرع عدد من المهاجرين" ليل السبت الأحد أثناء محاولتهم عبور المانش بشكل غير نظامي من شمال فرنسا باتجاه إنجلترا.
ووقع هذا الحادث بعد أقل من أسبوعين على غرق قارب أسفر عن مقتل 12 شخصا في الثالث من سبتمبر، في أسوأ حصيلة خلال هذه السنة، ما أدّى إلى رفع عدد القتلى أثناء العبور غير النظامي للمانش إلى 37 شخصا على الأقل منذ يناير.
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