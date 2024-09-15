الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة وسط البلاد

أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر اليوم، أن صاروخاً أُطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة وسط الدولة العبرية، مؤكداً أن ذلك لم يؤدِّ الى وقوع إصابات.

وقال الجيش، في بيان: «متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد، فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات».

وأشار، في بيان ثانٍ أصدره قرابة الساعة السابعة صباحاً (04,00 ت غ)، إلى أن «الصاروخ أُطلق من اليمن»، موضحاً أن «دوي الانفجارات التي سُمعت في الدقائق الأخيرة ناتجة عن اعتراض».

وذكر أن «نتيجة عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص». ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وفي أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة، أعلن الحوثيون في اليمن مراراً إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة في اتجاه الدولة العبرية.