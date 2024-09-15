انفجار مروّع لشاحنة وقود في هايتي يسفر عن 24 قتيلاً

أكدت الحكومة في هايتي أن انفجاراً لشاحنة وقود على طريق في جنوب البلاد أسفر عن مقتل 24 وإصابة 40 نصفهم بحروق من الدرجة الثالثة.

وزار رئيس الوزراء جاري كوني موقع الانفجار الذي وقع أمس قرب مدينة ميراجوان الساحلية في مقاطعة نيبس، وقال إن طائرة هليكوبتر أجلت بعض المصابين بجروح خطيرة لتلقي رعاية طبية خاصة.

كما تم إرسال سيارات إسعاف للمساعدة في آخرين مصابين بحروق بالغة وتخفيف العبء عن المستشفيات المكتظة في المنطقة.

وقال كوني، في مقطع فيديو نشرته الحكومة: «إنه منظر مروع هذا الذي شاهدناه هنا. عشرات الضحايا مصابون وحروقهم بالغة».

وذكر تقرير صادر عن خدمات الطوارئ في هايتي أن أغلب المصابين من الرجال، إضافة إلى ثلاث نساء وطفل، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن هويات القتلى.

وأشار التقرير إلى أن 15 آخرين مصابون بحروق من الدرجة الثانية. وقال شاهد على الواقعة إن مركبة أخرى ثقبت شاحنة الوقود ليهرع الناس بعدها لجمع الوقود.

وتباطأت عمليات توصيل الوقود إلى منطقة ميراجوان في الأسابيع القليلة الماضية مع نقل الشاحنات على العبارات لتجنب المرور على طرق سريعة تسيطر عليها عصابات حول العاصمة بورت أو برنس.

وأدى انتشار العصابات في العاصمة والمناطق المحيطة إلى أزمة إنسانية بعد حدوث نزوح جماعي ووقوع أعمال عنف وتجنيد أطفال، إضافة إلى انتشار الجوع على نطاق واسع وهناك حالة طوارئ مفروضة على مستوى البلاد.