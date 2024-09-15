ارتفاع حصيلة الفيضانات في ميانمار إلى 74 قتيلاً و89 مفقوداً

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي تسبّب بها إعصار ياغي في ميانمار إلى أكثر من 74 قتيلا، بينما أُفيد عن فقدان 89 آخرين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الأحد غداة مطالبة رئيس المجلس العسكري الحاكم بمساعدة خارجية في مسعى نادرا ما يحصل.

وبحسب الأرقام الرسمية، أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى مصرع 350 شخصا في ميانمار وفيتنام ولاوس وتايلاند، في أعقاب إعصار ياغي الذي ضرب المنطقة نهاية الأسبوع الماضي.

وبلغت الحصيلة التي أعلنتها السلطات مساء السبت 74 قتيلا و89 في عداد المفقودين، وفقا لصحيفة "غلوبال لايت أوف ميانمار"، وذلك بعدما أفادت الحصيلة السابقة عن مقتل 33 شخصا واضطرار 235 ألفا لمغادرة منازلهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ أعمال الإغاثة والبحث تتواصل، مضيفة أنّ الفيضانات دمّرت أكثر من 65 ألف منزل وخمسة سدود.



أراضٍ زراعية غمرتها المياه



وغمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في وسط ميانمار، خصوصا حول العاصمة نايبيداو، بينما أفيد عن حدوث انهيارات أرضية في مناطق جبلية.

ومع تضرّر الطرقات والجسور وانقطاع الخطوط الهاتفية وخطوط الإنترنت، بات من الصعب جمع معلومات عن الوضع.

وفي هذه الأثناء، أفادت وسائل إعلام حكومية بأنّ مياه نهري سيتونغ وباغو اللذين يتدفّقان عبر وسط وجنوب البلاد، لا تزال فوق مستويات خطرة الأحد لكن من المتوقع أن تنخفض في الأيام المقبلة.

وأقامت السلطات 82 مخيّما لإيواء الأشخاص الذين غادروا منازلهم، وفقا لوسائل إعلام حكومية.

وطلب رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مين أونغ هلاينغ السبت في مسعى نادرا ما يحصل، مساعدة خارجية بعدما كان المجلس قد منع مساعدات دولية وأفشل برامج معونة أجنبية.

وفي منتصف يونيو 2023، علق المجلس أذونات التنقل لعاملين في منظمات تعنى بالمساعدات الإنسانية كانوا يحاولون إعانة نحو مليون شخص من المتضررين من إعصار موكا في غرب ميانمار.

ونددت الأمم المتحدة حينها بهذا القرار "غير المفهوم".

والسبت، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بورما واللجنة الدولية للصليب الأحمر لوكالة فرانس برس، إنّهما ليسا في صدد الإدلاء بتعليقات على مطلب المجلس العسكري في الوقت الراهن.

إلى ذلك، يقترب إعصار بيبينكا الأحد من السواحل الشرقية للصين حيث الكثافة السكانية العالية ومدينة شنغهاي، مع تحذير السلطات من هطول أمطار "غزيرة".

وتوقعت وزارة إدارة الكوارث الصينية أن يبلغ الإعصار اليابسة وشنغهاي، وهي بمثابة العاصمة الاقتصادية للبلاد، بين ليل الأحد وصباح الإثنين.

ويؤكد العلماء أنّ تغير المناخ يجعل الرياح الموسمية التي تضرب جنوب شرق آسيا بين يونيو وسبتمبر، أقوى وأكثر اضطرابا.

ويؤكد خبراء أن الأعاصير باتت تتشكل في أماكن أقرب الى السواحل، وتشتد قوتها بشكل أسرع وتستمر لفترة أطول فوق اليابسة بسبب التغير المناخي.



