الحكومة الأردنية تقدم استقالتها

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأحد استقالة حكومته للملك عبد الله الثاني تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، على ما أفاد التلفزيون الرسمي الأردني.
وقالت قناة "المملكة" إن "حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة قدمت الأحد استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين".
وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل أربع سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني الذي يكلف رئيس وزراء جديدا تشكيل حكومة جديدة.
وشكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (55 عاما) في 12 اكتوبر 2020.
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