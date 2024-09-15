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الحكومة الأردنية تقدم استقالتها

9/15/2024 5:12:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأحد استقالة حكومته للملك عبد الله الثاني تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، على ما أفاد التلفزيون الرسمي الأردني.

وقالت قناة "المملكة" إن "حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة قدمت الأحد استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين".

وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل أربع سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني الذي يكلف رئيس وزراء جديدا تشكيل حكومة جديدة.

وشكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (55 عاما) في 12 اكتوبر 2020.


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