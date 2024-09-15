أجندة دبي الاجتماعية 33.. عبقرية القيادة واحترافية التخطيط والتنفيذ

تجسد أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في 4 يناير الماضي، عبقرية الفكر القيادي لسموه، ورؤيته الاستشرافية الفذة في تحصين وترسيخ المكانة العالمية المرموقة لإمارة دبي حاضرا ومستقبلا.

وتعد الأجندة، التي بلغت ميزانيتها 208 مليارات درهم، واحدة من أسرع الخطط التنموية، طويلة المدى "10 سنوات"، في ترجمة أهدافها على أرض الواقع، إذ شهدت بعد مضي نحو 8 أشهر على إشهارها، إطلاق العشرات من المشاريع والمبادرات والبرامج الرامية لتحقيق أهدافها في ترسيخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وتوفير الخدمات التي تتصل بحياة الأفراد المباشرة من صحة وسكن وتعليم وثقافة ورياضة وتنمية المجتمع.

وجاء الإعلان عن تأسيس "جامعة دبي الوطنية"، يوم الإثنين الماضي، باستثمار يبلغ 4.5 مليار درهم، ليؤكد على المتابعة الحثيثة والمتواصلة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لكل محاور الأجندة، والدفع نحو الترجمة الفعلية والسريعة لأهدافها على أرض الواقع.

وحدد سموه، مجموعة من الأهداف الإستراتيجية للجامعة تتمثل في أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة شابة خلال العقد المقبل، وإحدى أفضل 200 جامعة خلال 20 سنة، وضمن أفضل 3 جامعات محلياً في عدد الإسهامات البحثية في غضون 10 سنوات، وذلك من خلال توفير برامج أكاديمية نوعية تعزز المنظومة التعليمية الداعمة لطموحات دبي ومستقبلها، وترسّخ موقعها ضمن أفضل 10 مدن في العالم في جودة التعليم خلال العقد المقبل.

وقدمت أجندة دبي الاجتماعية 2033 منذ إطلاقها نموذجا يحتذى في كيفية المزج والتكامل بين التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي، بما يلبي تطلعات أبناء المجتمع ويستجيب لطموحاتهم.

مساكن للمواطنين

وبالعودة إلى تسلسل المبادرات التي تم الإعلان عنها منذ إطلاق الأجندة، فقد اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 14 يناير الماضي، أول المشاريع التحولية في العام 2024، والمتمثل في تخصيص 3500 قطعة أرض سكنية لتوزيعها على المواطنين المستحقين في دبي، وتوفير 2300 مسكن جاهز في مختلف مناطق دبي بقيمة 5.5 مليار درهم.

جود

وأصدر سموه القانون رقم (3) لسنة 2024، بإنشاء "مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية" كمؤسسة خاصّة ذات نفع عام، ووفقا للقانون تنشئ المؤسسة وتدير "منصّة دبي للمساهمات المجتمعية - جُود"، التي تعنى بوضع الخطط اللازمة لجمع التبرعات وتوفير مصادر التمويل من خلال المنصة، بما يتوافق مع السياسة العامة للمؤسسة.

مدارس دبي

واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مشروع توسعة "مدارس دبي" بمبلغ 530 مليون درهم، والذي يتضمن مدرسة جديدة في منطقة الخوانيج، وتوسعة مدارس دبي فرع البرشاء، بما يضيف أكثر من 6400 مقعد دراسي و247 فصلاً دراسياً و123 مختبراً وغرفاً متخصصة للمشهد التعليمي في الإمارة، وذلك نحو زيادة العدد الإجمالي للمقاعد الدراسية في مشروع "مدراس دبي" ككل إلى 15 ألف مقعد حتى عام 2033.

ويُعد مشروع "مدارس دبي" أحد أبرز المشاريع التعليمية في دبي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في 2021 لتقديم نموذج مدرسي إماراتي متفرد ومبتكر يوفر تعليماً بمعايير عالمية المستوى.

مزارع دبي

وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، برنامج "مزارع دبي"، الذي يوفر حزمة من الخدمات والتسهيلات التي تستهدف دعم المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المُنتجة.

ويلبي برنامج مزارع دبي، مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، الهادفة إلى تحقيق المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها وتمكين مواطني دبي ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية بما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي، بالإضافة إلى ضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم.

بدورها، أطلقت عدة جهات حكومية في إمارة دبي، مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع التي شكلت "مسرعات" لتنفيذ غايات وأهداف الأجندة.

أعراس دبي

وأعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن إطلاق برنامج "أعراس دبي"، بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في الإمارة، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجّعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.

ويتضمن البرنامج حزما من المبادرات كتحمُّل نفقات حفلات الزفاف للمواطنين من إمارة دبي الراغبين في الزواج بمواصفات ومعايير تتلاءم مع تطلعاتهم، حيث يوفر خدمات التخطيط للزواج، وإقامة حفلات الزفاف في القاعات العصرية والمجهزة بشكل كامل في عدد من المناطق في الإمارة.

دعم المتقاعدين

بدورها وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ممثلة بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج "دعم مشاريع المتقاعدين في دبي"، والذي يمنحهم امتيازات عدة منها إعطاؤهم الأولوية في المشاريع الحكومية، وتوفير تمويل لمشاريعهم المستقبلية وإعفاؤهم من رسوم الخدمات لخمس سنوات، فضلاً عن دعمهم بالاستشارات التي تضمن لمشاريعهم تحقيق أفضل العوائد.

ويستهدف برنامج دعم مشاريع المتقاعدين، فئتين من مواطني دبي، الأولى هم المتقاعدون الحاليون، والثانية وهم الموظفون المقبلون على مرحلة التقاعد.

ويعمل البرنامج الذي يتضمن إطلاق مجلس للمتقاعدين بهدف تفعيل التواصل معهم وتلبية احتياجاتهم، على توفير مجالات للعمل للمتقاعدين والمقبلين على التقاعد من أجل إيجاد مصدر دخل إضافي لهم، بما يسهم في استقرارهم أسرياً ويوظف في الوقت نفسه طاقاتهم وخبراتهم عبر المشاركة الفاعلة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وسطاء العقارات

من جانبها، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، "برنامج دبي للوسيط العقاري"، بهدف تمكين الشباب المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية في القطاع العقاري، ورفع نسبة الوسطاء المواطنين من 5% إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويتضمن البرنامج 5 مشاريع رئيسة تشمل: مشروع رخصة الوسيط الوطني، ومشروع تشجيع المطورين على تخصيص نسبة من مبيعاتهم للوسيط الوطني، ومشروع التمكين في القطاع العقاري، ومشروع مجموعة الأعمال الإماراتية للوساطة العقارية، بالإضافة إلى مشروع التأهيل من خلال إشراكهم في بعض الدورات التخصصية تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

الأسرة الإيجابية

وفي إطار تعزيز أواصر التواصل والحوار والتفاعل الإيجابي بين أفراد الأسرة في دبي، أعلنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن إطلاق برنامج "الأسرة الإيجابية" الذي يتضمن 12 جلسة تدريبية ويستهدف تدريب العاملين في القطاعات النفسية والاجتماعية والتربوية على استخدام المهارات التربوية الإيجابية الفعّالة، خلال تفاعلهم مع الأطفال لتلبية احتياجاتهم، كما يسعى إلى تقديم تدريبٍ مُكثف للمهنيين في القطاعات النفسية والاجتماعية والتربوية، على النحو الذي يُسهم في تزويدهم بالمهارات اللازمة، لتطوير إستراتيجيات التعامل مع التحدّيات السُلوكية التي قد تواجه الأُسر.

الرفاه النفسي

وأطلقت هيئة الصحة بدبي منظومة شاملة ومتكاملة لدعم الرفاه النفسي لمجتمع دبي، تتضمن 10 مبادرات لتحقيق أعلى مستويات الرفاه النفسي ضمن الصحة النفسية في المجتمع، على أن يتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة بتكلفة تصل إلى 105.08 مليون درهم.

إسكان دبي

وجاء إطلاق مركز إسكان دبي المتكامل في "أفينيو مول ند الشبا" الذي يقدم 54 خدمة إسكانية للمواطنين من 4 جهات حكومية في مكان واحد، ليجسد أحد أبرز أهداف الأجندة في تحقيق الاستقرار الأسري وتوفير المسكن الملائم للمواطنين.

ويوفر المركز تجربة إسكان متكاملة تتضمن الدعم والاستشارات للوصول إلى أفضل الخيارات الإسكانية المناسبة لتطلعات المواطنين، ويرافقهم في رحلة بناء منازلهم منذ البداية وحتى استلامها.

ويقدم المركز خدمات الدعم والمشورة للمواطنين من قِبَل مستشارين وخبراء، فيما يتصل بتصميم مسكن المستقبل، لتقديم المساعدة اللازمة لاختيار الشكل الداخلي والألوان وحساب التكلفة التقديرية للمسكن، واختيار التصميم الذي يناسب كل ميزانية وفق عدد أفراد الأسرة، سواء كانت كبيرة أم صغيرة.

الابتعاث الأكاديمي

وفي إطار مبادرات الأجندة، أيضا، جاء إطلاق برنامج "حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي" بإجمالي مخصصات مالية تبلغ قيمتها مليارا و100 مليون درهم للسنوات المقبلة، حيث سيقدم البرنامج 100 بعثة دراسية سنوياً، للطلبة المواطنين من إمارة دبي خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية.

مجالس الأحياء

واعتمدت دبي خطة لتشييد وتشغيل 5 مجالس أحياء في منطقة ند الشبا الثانية، والبرشاء جنوب الأولى، والورقاء الثالثة، والعوير الثانية، ومنطقة حتا، على أن تبدأ العمل خلال الربع الرابع من عام 2025 لتشكل مركزاً لاستقبال فعاليات ومناسبات أهالي الأحياء السكنية، وتتيح منبراً للتواصل معهم وتعزيز تلاحمهم الاجتماعي.

وتلبي خطة تشييد وتشغيل 5 مجالس أحياء جديدة غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، الهادفة إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين.