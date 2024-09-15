تنبيه مهم من سفارة الإمارات في فيينا

أهابت سفارة الإمارات في فيينا بمواطني الدولة المتواجدين في النمسا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب ما تشهده البلاد من اضطرابات جوية وأمطار غزيرة وفيضانات.

ودعت السفارة إلى

ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في تواجدي.