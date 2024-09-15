تنبيه مهم من سفارة الإمارات في فيينا

تنبيه مهم من سفارة الإمارات في فيينا
التاريخ
9/15/2024 5:12:34 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أهابت سفارة الإمارات في فيينا بمواطني الدولة المتواجدين في النمسا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب ما تشهده البلاد من اضطرابات جوية وأمطار غزيرة وفيضانات.
ودعت السفارة إلى
ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في تواجدي.
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