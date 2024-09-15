Sunday, 15 September 2024 02:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تنبيه مهم من سفارة الإمارات في فيينا

9/15/2024 5:12:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أهابت سفارة الإمارات في فيينا بمواطني الدولة المتواجدين في النمسا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب ما تشهده البلاد من اضطرابات جوية وأمطار غزيرة وفيضانات.

ودعت السفارة إلى
ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في تواجدي.

MENAFN15092024000110011019ID1108675169

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث